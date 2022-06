La transformación extrema de Yahaira Plasencia en los últimos años

La transformación de Yahaira Plasencia en sus 10 años de carrera musical. (Foto: Composición - Difusión)

Aunque Yahaira Plasencia se hizo mediáticamente conocida por su relación con Jefferson Farfán, la salsera, desde muy joven, ha trabajado para hacerse un nombre en el mundo de la música. Empezó su carrera hace 10 años cuando formó parte de la orquesta Son Tentación.

A la edad de 18 años, la popular ‘Reina del Totó’ decidió unirse a este grupo musical con la intención de aprender todo sobre este rubro. En ese tiempo la ‘Yaha’ era conocida por ser una de las coristas, además de bailarina.

En los distintos archivos se puede observar a Yahaira Plasencia con un look que nunca más volvió a usar, pues en ese tiempo tenía el cabello pintado de color rubio y usaba brackets para tener una mejor sonrisa. Sin embargo, por motivos que muchos desconocen, la intérprete de Y le dije no decidió quitárselos y no continuar con el tratamiento lo que ocasionó que muchos se burlen de ella debido a que le faltaba una pieza dental.

Yahaira Plasencia en sus inicios.

LA TRANSFORMACIÓN DE YAHAIRA

Luego de hacer público su romance con el futbolista Jefferson Farfán la vida de Yahaira Plasencia dio un giro de 180 grados. Para empezar, la cantante dejó Son Tentación para formar su propia agrupación. Asimismo, al poco tiempo, inició un tratamiento para su cabello y se lo pintó de color negro.

De otro lado, los gustos de la intérprete de Cobarde empezaron a cambiar de manera radical, pues empezó a dejar de lado las prendas sencillas que vestía para comprarse ropa de marca.

Aunque su relación con la ‘Foquita’ no fue muy larga, la salsera ya era reconocida a nivel nacional, por lo que siguió con sus presentaciones con el objetivo de llamar la atención de algún productor internacional y así llevar su carrera al extranjero.

Yahaira Plasencia al lado de Jefferson Farfán.

LLEGÓ SERGIO GEORGE

El productor Sergio George llegó a la vida de Yahaira Plasencia con la intención de convertirla en la próxima Anitta. Para ello, la salsera debía de cambiar de apariencia nuevamente, por lo que cambió de asesor de imagen y durante su conferencia de prensa se la vio totalmente distinta.

Dejó atrás por completo el cabello rubio que tenía para pasar al castaño, completó su dentadura, se operó la nariz y rellenó sus labios.

Desde que comenzó a trabajar con el ganador de varios Latin Grammy, Yahaira Plasencia se preocupa mucho más por su imagen y antes de tomar alguna decisión lo consulta con sus asesores de imagen.

Hoy con 28 años de edad, la popular ‘Reina del Totó’ se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos, pues en lo musical ha tenido el reconocimiento internacional al ser nominada a los Premios Heat mientras que en los físico va por un buen camino al mantener una figura envidiable. Reconoció que se realizó una liposucción para tener una figura más marcada. A esto también tenemos que sumarle que mantiene un alto volumen en sus labios con el ácido hialurónico, tal como lo reveló en algunas entrevistas.

Yahaira Plasencia y su nueva apariencia.

LAS CIRUGÍAS DE YAHAIRA PLASENCIA

Yahaira Plasencia se habría hecho una rinoplastia para mejorar el perfil de su nariz. De acuerdo al cirujano Ronny De Souza, la salsera gastó alrededor de 2,000 dólares en esta cirugía.

La cantante también pudo haber desembolsado cerca de 4,000 dólares para colocarse carillas y brackets con el objetivo de mejorar su dentadura, así como su sonrisa.

Yahaira Plasencia se arregló la nariz.

OPERACIÓN DE LA NARIZ

La cantante y bailarina se realizó un arreglo a la nariz en la clínica estética Roma Coletti, ubicado en Surquillo. La misma intérprete de Y le dije no dio a conocer que acudió a este lugar para realizarse una rinomodelación con ácido hialurónico.

La cirujana Rocío Coletti fue encargada de aplicar ácido hialurónico a Yahaira Plasencia con la intención de mejorar su perfil. Con este tratamiento la engreída de Sergio George buscaba tener la ‘nariz perfecta’.

La cantante de salsa constantemente renueva su figura y esto se ha visto reflejado en los últimos años.

