Michelle Alexander encara a Yahaira Plasencia y le recuerda su pasado: “Se la creía sin ser nadie todavía”

Este sábado 27 de agosto se emitió una edición más de ‘La Gran Estrella’, donde los concursantes aplaudieron el desempeño de de Yahaira Plasencia. Ante ello, Michelle Alexander felicitó este avance de la cantante, y no dudó en recordar una experiencia que vivió con ella cuando “se la creía sin ser nadie todavía”.

Michelle Alexander pidió la palabra para emitir un inesperado comentario sobre Yahaira Plasencia. Asimismo, indicó que no le interesan si la critican por decir lo que piensa.

“Yahaira todos sabemos cómo empezó su carrera siendo mediática con el baile del totó, y Jefri y mil cosas más. Nosotros tuvimos una experiencia no muy grata hace mucho tiempo cuando Yahaira se la creía, porque se la creía sin ser nadie todavía”, inició la productora, causando la sorpresa de Yahaira, quien apenada se tapó la cara.

“Estaba de moda el totó y yo la invité para que cante en una escena de la novela y llegó tardísimo. Los actores no habían almorzado, llegó y dijo: ‘ya voy a salir’. Le dije: ‘no vas a salir’. Los actores y sus representantes tienen que almorzar. La representante me dijo: ‘no, entonces se va’. ‘Que se vaya’, dije. Y Yahaira se quedó. Esa no era la actitud”, contó Michelle Alexander, quien logró la reacción de la cantante.

Yahaira solo asintió la cabeza dejando ver que Michelle Alexander estaba en lo cierto, y que lo que estaba contando sí había sucedido.

Tras contar este episodio, la productora y miembro del jurado resaltó el progreso de la artista. Cabe indicar que los participantes resaltaron la labor de Yahaira como reina.

“Estos dos años han pasado y he visto cómo ha ido estudiando, preparándose. El año pasado estuvo en una escena chiquitita en la novela, puntualísima, con el director todo el tiempo y ahora el trabajo que tiene con sus protegidos es increíble, yo te felicito porque eso es ser un buen profesional” , concluyó.

Por su parte, Gisela Valcárcel agradeció a Michelle que haya contado esta anécdota, pues esto resalta lo mucho que ha madurado Yahaira Plasencia.

Michelle Soifer se enfrenta a Yahaira Plasencia

Previo a esta intervención, La salsera tuvo un fuerte altercado con Michelle Soifer, pues no tomó a bien que le haya dicho a uno de sus integrantes que podía ayudarlo. Para la chica exintegrante de Esto es Guerra, esto fue una ofensa.

“Si tú quieres apoyar a todos entonces nosotras tres nos retiramos”, comentó bastante fastidiada la intérprete de La Nena, a lo que Yahaira Plasencia le recomendó ir a los ensayos de su equipo y estar al lado de ellos en este proceso.

“Tú mismo equipo te ha dicho que no te tiene presente, comprométete, yo creo que debes comprometerte”, le aconsejó.

De inmediato, Michelle le respondió: “Gracias por tu consejo, cuando te los pida me los das”. Además, pidió a sus integrantes que a la próxima si tienen una queja se lo hagan saber directamente.

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer tuvieron una fuerte discusión en 'La Gran Estrella'. | América Tv.

