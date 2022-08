‘La Gran Estrella’: Diego Cruz se convierte en el segundo eliminado de la gala

Diego Cruz quedó eliminado.

En la cuarta gala del ‘La Gran Estrella’ un nuevo participante fue eliminado. Esta noche se enfrentaron Manuel Aumaitre y Diego Cruz para lograr continuar en la competencia, sin embargo solo uno de los dos consiguió el pase al siguiente programa.

En un duelo en el que Diego Cruz interpretó el tema ‘Hoy’ de Gian Marco y Manuel Aumaitre cantó ‘Ave María’. Pero, el puntaje terminó por favorecer al participante de Venezuela. Aunque nuevamente se abrió la opción de que las reinas puedan salvar al concursante, decidieron no usar su comodín.

“Si yo he llegado hasta aquí, es porque así tenía que ser. Me siento muy orgulloso de mí por todo lo que he entregado y todo lo que he aprendido. El sueño sigue intacto, pero cambiaré de camino, pero no de objetivo”, comentó emocionado el ahora exparticipante.

Con ello, el concursante del equipo de Michelle Soifer le dijo adiós a la competencia, sin embargo, seguirá luchando por su sueño musical. Michelle Alexander le ofreció una poderosa propuesta para trabajar en sus producciones. Le pidió, en galas anteriores, que se prepare porque le ve un gran potencial como artista.