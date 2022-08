Rodrigo González crítica a Jamila Dahabreh por contar detalles de su romance con Álvaro Paz de la Barra: “No me da pena”

Rodrigo González no cree que Jamila Dahabreh este sufriendo por Álvaro Paz de la Barra. | Willax Tv

Luego del último ampay que protagonizó Álvaro Paz de la Barra, Jamila Dahabreh ha salido al frente para confesar que mantuvo una relación sentimental con el actual alcalde de La Molina, esto pese a que ella en más de una ocasión lo negó ante cámaras.

“Él me ha presentado a su familia a su mamá, yo le presenté a mi hija y yo nunca le había presentado a mi hija a mis parejas y para mí fue super difícil cuando terminamos porque ella me pregunta que pasó y sí estábamos muy comprometidos, me dolió”, comentó.

Las palabras de la modelo causaron sorpresa en Rodrigo González, quien salió a decir que ahora Jamila Dahabreh quiere vender la imagen que fue la pareja estable del burgomaestre cuando él se separó de Sofía Franco.

“ Ella sabía que Álvaro tenía una relación entre mala y buena con Sofía Franco , entre que iban y venían, además que públicamente se mostraban como una familia feliz con él. ¿Cómo le vas a creer a alguien que le hizo firmar un contrato a su esposa?”, empezó diciendo.

Asimismo, para ‘Peluchín’, la empresaria sabía desde un primer momento qué tipo de relación iba a tener con Álvaro Paz de la Barra, especialmente porque él le mostró el contrato de confidencialidad que había firmado con su aún esposa.

“Una persona que se acerca y te enseña un tipo de contrato así, además que tiene la entraña de poder hacer un contrato como ese, en donde quede con la la madre de su hijo en algo como ese (...)”, añadió.

En otro momento, el conductor de ‘Amor y Fuego’ precisó que Jamila Dahabreh simplemente quiso creer todo lo que el alcalde de La Molina le decía para su propia conveniencia.

“Tú le creíste porque quisiste creerle, porque te convenía creerle, porque te conseguiste un ‘sugar’ nuevo que efectivamente de repente te disgusta menos que el anterior, pero no vengas aquí hacerte. Todos sabemos cómo te has manejado, cómo operas y cómo has mentido, y que ahora por despecho, por despechada, has salido a salir todo lo que desde el momento uno sabías”, dijo.

Finalmente Rodrigo González dejó en claro que no le da pena la situación por la que se encuentra atravesando la empresaria, pues ahora solo busca hacerse la despechada luego que no le saliera lo que había planificado.

“¿Te parece esa una persona digna para que te hagas la desilusionada, la decepcionada? Sabes perfectamente lo que hacías, con quién te metías, sabías perfectamente dónde estabas parada, pero pensaste que la jugada te iba a salir como tú lo habías planificado . No me das ni cinco de pena”, sentenció.

Jamila Dahabreh aseguró no estar interesada en Álvaro Paz de la Barra. (Instagram)

Jamila no tiene problemas con Sofía

Jamila Dahabreh contó en ‘Magaly Tv: La firme’ que durante todo el tiempo que estuvo con Álvaro Paz de la Barra no tuvo ninguna comunicación con Sofía Franco, pues entre ellas no existe ningún tipo de disputa.

“ No (he hablado con ella), en todo el tiempo que he estado no, nunca hemos hablado ”, señaló la diseñadora, para luego responder si la exconductora en algún momento la llamó: “No tendría por qué. He cruzado en los tiempos de ella, y yo no tengo problemas con ella y con ninguna mujer, yo no me peleo por un hombre jamás en mi vida, sé mi valor”.

