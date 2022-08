Jamila Dahabreh cuenta en vivo detalles de su romance con Álvaro Paz de la Barra: “Sí me enamoré”

Jamila Dahabreh confirma romance con Álvaro Paz de la Barra y cuenta detalles en vivo de su relación. (ATV)

Este miércoles 17 de agosto Jamila Dahabreh estuvo por primera vez en vivo en Magaly TV La Firme para hablar sobre el vínculo que tuvo con Álvaro Paz de la Barra. Como se recuerda, ambos han sido captados en varias oportunidades en las últimas semanas e, incluso, celebraron juntos el cumpleaños del exalcalde de La Molina.

Sin embargo, hace unos días el burgomaestre fue captado con la modelo Andrea Cifuentes anulando cualquier tipo de relación con la influencer. Todo parece indicar que las imágenes de los dos en una fiesta ocasionó que Jamila saliera al frente a contar su verdad y confirmar que sí tuvo un romance con él.

Jamila Dahabreh comenzó aclarando que nunca se metió en el matrimonio de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco. “Es importante que se sepa que yo lo conocí separado. Había pasado poco tiempo de su primera separación de Sofía Franco. Conocí a un hombre triste, que estaba mal y era víctima”, indicó con referencia a su pelea en el 2021.

Jamila Dahabreh terminó decepcionada de Álvaro Paz de la Barra. (Captura TV / Instagram)

Asimismo, contó que el político le pidió para que sea su enamorada con un romántico detalle en la playa. Además, reveló que los miembros de la familia de él y sus amigos cercanos le decían que se veía muy interesado en formar un nuevo romance.

“Me pidió arrodillado para estar conmigo en la playa con pétalos. (...) Él me presentó a su familia y yo a mi hija, que eso es lo que me molesta. Su entorno me decía que conmigo se iba a volver a enamorar y que estaba bien, entonces creí en él porque no me mostraba lo contrario. Nunca peleábamos. Siempre nos lucíamos públicamente porque no nos escondíamos”, dijo esta noche.

Cabe mencionar que, Magaly Medina reveló que ha visto conversaciones de WhatsApp donde el político y la modelo se hablaban cariñosamente, se decían ‘Te amo’ y tenían múltiples fotografías compartiendo momentos con sus seres queridos en paseos, cenas y demás.

En otro momento se refirió a la vez que confirmó para el programa de Magaly Medina que estaba saliendo con el abogado en junio del 2021. Al respecto, Dahabreh confesó que él estaba a su lado y le dio “permiso” para que cuente en televisión que sí estaban juntos, pese a que días después Álvaro Paz de la Barra la negó.

“Lo que me molesta es que él me haga quedar mal. Él me deja como que yo estoy detrás de él. Yo soy muy buena y a veces la gente abusa de eso (...) Nosotros nunca terminamos, solo se puso frío”, señaló.

Jamila Dahabreh cuenta que Álvaro Paz de la Barra le pidió perdón llorando. (Captura)

Estaba a punto de divorciarse

Jamila Dahabreh aseguró que en varias ocasiones Álvaro Paz de la Barra le decía que ya iba a firmar los papeles del divorcio con Sofía Franco. “Hay muchas cosas raras que me dieron mala espina (...) Me decía ‘ahorita, ya’, pero yo empecé a sospechar que me estaba mintiendo”.

“Yo he seguido con él porque me presentó a su familia. Para mí fue súper difícil cuando terminamos porque sí estábamos muy comprometidos en el 2021″, añadió para luego señalar que regresó con él por segunda vez porque la buscó indicando que ya se iba a disolver su matrimonio. “Vino con una actitud para arreglar las cosas y que iba a firmar su divorcio”.

Lo bloqueó de redes sociales

Jamila Dahabreh confesó que luego de ver el ampay de Álvaro Pas de la Barra y Andrea Cifuentes no dudó en reclamarla y, posteriormente, pasó a bloquearlo de todas sus redes sociales porque se dio cuenta que “él nunca iba a cambiar”.

Finalmente, la influencer confirmó que sí estaba enamorada del exalcalde. “No estoy con el corazón roto, creo que estoy con los ojos abierto. Sí, claro que sí (me enamoré) sino no hubiera seguido con él. Esto me sirve de lección para estar más atenta a los detalles cuando tenga una relación”, sentenció.

