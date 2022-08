Rodrigo González y Gigi Mitre critican el lenguaje inclusivo: “No podemos imponer ni cambiar el idioma”

Rodrigo González y Gigi Mitre opinan sobre el lenguaje inclusivo. (Willax TV)

Rodrigo González y Gigi Mitre se tomaron unos minutos para comentar acerca del lenguaje inclusivo durante la emisión de su programa este 17 de agosto. Esto luego de escuchar al cantante Ricardo Arjona asegurar que se pierde el tiempo al tratar de aprender las nuevas palabras como ‘todes’.

Los conductores del magazine se mostraron de acuerdo con el artista y fue la presentadora quien comenzó señalando que dicha forma de hablar se debía a las tendencias actuales. Además, señaló que las personas no deberían sentirse ofendidas si no se utiliza las palabras con el cambio de vocal.

“A veces creo que la gente para estar a la moda dicen sí muchas veces a todo, pasan dos segundos y ya no. Nos hacen sentir culpable porque no decimos todas, todes, todites (...) Eso de obligar a la gente a decir todes y esas vainas... Incluso, cuando no lo dicen como que se ofenden porque todos están a flor de piel”, dijo Gigi Mitre.

Los conductores de Amor y Fuego expresaron los que piensan sobre el 'Lenguaje inclusivo'. (Captura TV)

Por su lado, Rodrigo González aseguró que la mejor forma de incluir a las personas homosexuales con el resto de la gente es mostrar respeto por las diferentes orientaciones sexuales e impulsar la igualdad de derechos y oportunidades.

“Eso de todes no es lenguaje inclusivo. Yo creo que ser inclusivo lo demuestras en tu comportamiento diario, no discriminando, respetando a todos por igual, luchando porque todos los que habitamos en este planeta tengamos las mismas oportunidades y seamos tratados con el mismo respeto, independientemente de lo que nos guste o hayamos decidido ser. Pero de ahí a que nos obliguen a cambiar el idioma, a modificar el lenguaje porque es un signo de inclusión, ya estamos volviéndonos un poco locos”, agregó.

Asimismo, resaltó que la población debe concentrarse en temas más importantes y contó que recibe muchas críticas por no expresarse con el ‘lenguaje inclusivo’ al ser un hombre homosexual. Al respecto, indicó que él es el dueño de sus propias decisiones y considera que no se debe obligar a nadie a hablar de cierta forma.

“Hay gente que me escriben ‘Ay Rodrigo cómo es posible que tú digas algo así en público’. Lo siento, pero lo que digo y hago lo que me representa a mí. Imagínate. Paremos un poquito, demos tiempo a que las cosas se vayan aclimatando. No podemos imponer. A mí, esa manera de coaccionar a la gente y decir que nos están discriminando, lo siento como manipulación”, sentenció.

Rodrigo González y Gigi Mitre critican el lenguaje inclusivo. (Captura)

SEGUIR LEYENDO