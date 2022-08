Jorge Luna y las veces que ha disparado contra figuras de la farándula peruana en ‘Hablando Huevadas’

Figuras del espectáculo que tienen diferencias con Jorge Luna. (Facebook)

El comediante Jorge Luna es uno de los conductores del canal de Youtube ‘Hablando Huevadas’ y su sentido del humor ha provocado un auténtico debate en redes sociales. Junto a su compañero Ricardo Mendoza han sido protagonistas de polémicos comentarios, por ejemplo hacia la selección de futsal de personas con Síndrome de Down o la vez que Ricardo se burló de una chica que estaba siendo acusada sexualmente en bus.

Sus comentarios despiertan repudio y varias críticas por parte del público, pero también de algunos personajes de la farándula peruana. Hay algunos conductores de televisión que hicieron escuchar su voz y recibieron respuesta de parte de Jorge Luna. Entre ellos están Rodrigo González, Gigi Mirte y Juliana Oxenford

Rodrigo González

Todo comenzó cuando Ricardo Mendoza se burló de una jovencita que había sido violentada sexualmente en un bus de transporte público, en su programa de Youtube ‘Complétala’. Pese a que el comediante de Hablando Huevadas se disculpó, el conductor de ‘Amor y Fuego’ pidió que sea sancionado.

“Humor no se le puede llamar porque no hay manera de bromear con este tipo de sucesos. No tiene justificación, no se tiene por donde lanzar un salvavidas porque el humor negro no es eso, eso es desatino. Eso nunca debe ser motivo de risa. Una violación a una menor nunca debe ser, por ningún lugar donde la mires, tratada como lo hicieron ellos ”, señaló el famoso ‘Peluchín’.

Los conductores de ‘Hablando Huevadas’ salieron a responder al respecto, resaltando que todo el canal de Willax TV no hace ni 1% del rating que hacen uno de sus programas digitales.

“Salieron estos dos amigos que siempre agarran nuestros videos para sus notas. Eso de ese canal que no llega ni a 1% de rating, que un programa de los esclavos tiene más rating que todo Willax, y ahí sí nos han dado con palo, hermano”, indicó Jorge Luna.

Ricardo Mendoza usa su programa para referirse a su reprochable broma y Jorge Luna lo respalda. VIDEO: YouTube/ Hablando Huevadas.

Por su lado, Rodrigo González prefirió guardar silencio y difundió un audio donde Ricardo Mendoza lo invitaba a participar en una de las secuencias del show llamado “Broaster”.

El popular “Peluchín” prefirió dejarlo en visto y acotó: “Ahí no más.. sigan hablando huevadas...”.

Rodrigo González difunde audio donde Ricardo Mendoza lo invita a una secuencia de ‘Hablando Hueva...’. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

Gigi Mitre

Por su parte, la presentadora de televisión resaltó que los conductores de ‘Hablando Huevadas’ luego de emitir desatinados comentarios y burla de una joven víctima de acoso sexual en un bus de transporte público, pidieron disculpas, pero ella siente que ese tipo de cosas no se pueden tolerar.

Gigi Mitre le dio toda la razón a su compañero González y señaló que no se puede permitir este tipo de bromas con temas que son tan delicados como es la lucha para erradicar la violencia contras las mujeres, adolescentes y niñas.

“Eso no está justificado universalmente”, indicó la animadora de televisión en referencia a lo que dijo el presentador de ‘Hablando Huevadas’

Por su lado, Jorge Luna respondió: “En ningún lugar de la televisión peruana le han dado 17 minutos a una estupidez del Internet y nos los han dado, yo que estoy yendo a esconderme a Breña con (Pedro) Castillo”, expresó Jorge.

En febrero de este año, Gigi les respondió e indicó que no cree en las disculpas que emitieron en su show y que no pueden comparar un programa de televisión con un programa digital.

“No vengan a tirar barro que el canal no tiene ni un punto de rating, no tiene nada que ver. Es un canal de YouTube con una señal de cable, no hay comparación ni nada”, dijo la conductora.

Asimismo, para Mitre los cómicos se justificaron en vez de pedir disculpas e indicó que hubiera sido mejor que se queden en silencio.

“Nadie es perfecto. Hay que ser más humildes y aceptar sin mayor justificación “sí, la fregué” porque en todo caso para qué pidieron disculpas. Se hubiesen quedado callados (...) Nosotros sabemos que no son criminales ni han querido hacerle daño a la niña, pero lamentablemente fue un comentario subido de tono”, concluyó Mitre.

Gigi Mitre defiende a Amor y Fuego de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

Juliana Oxenford

Jorge Luna también ha tenido varias diferencias con la periodista Juliana Oxenford, quien no toleró los duros calificativos que le dieron en su programa de Youtube ‘H.H.’

En una reciente emisión de su programa de Youtube, Jorge Luna indicó: “Hasta ahorita estoy esperando que salga la risa antipática de Juliana Oxenford a ver qué chu… dice ¿o solo debe tirar mier… esa huevona?”

Los conductores de Hablando Huevadas lanzaron insultos de fuerte calibre a Juliana Oxenford. | YouTube

Esto luego de que, la presentadora de ATV se pronunciará hace unos meses en contra de ‘Hablando Huevadas’, indicando que existe libertad de expresión, pero si fuera por ella cerraría dicho show.

“Esto no es hablar huevadas, esto es ser un par de huevones”, escribió Juliana Oxenford en su cuenta de Twitter cuando Mendoza y Luna se burlaron en uno de sus shows de la selección peruana de futsal para personas con síndrome de Down.

(Foto: Twitter)

Ricardo le recordó a su compañero Jorge Luna que Oxenford los había llamado “Huevonazos” y en señal abierta.

Jorge Luna respondió de forma contundente y dijo: “Yo acá te puedo decir Cojudaza, acá, en televisión no puedes, nosotros somos libres”, generando aplausos entre los presentes de su show.

La comunicadora no permitió que le faltarán el respeto y usó su cuenta de Twitter para responder inmediatamente a Jorge Luna: “ Triste misógino que se burla hasta de personas con capacidades especiales. ¡Sigan ladrando!”.

Juliana Oxenford se defiende de Jorge Luna. | Twitter

