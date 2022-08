Rodrigo González cuestiona a Magaly Medina por burlas hacia Deyvis Orosco: “Eres de orígenes peruanos y tienes cirugías”

Rodrigo González se burla de Magaly Medina por comentarios contra Deyvis Orosco. | Willax Televisión

Hace unos días Magaly Medina tuvo fuertes comentarios contra Deyvis Orosco luego de ver el tema musical que sacó junto a la exMiss Perú Janick Maceta. Aunque en el pasado ella tenía un buen concepto sobre el cumbiambero, señaló que daba buena referencias sobre él para no tener problemas con Jessica Newton.

“No es Maluma, no es J Balvin. Es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé, de verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente... temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, dijo en aquella ocasión.

El comentario de la ‘Urraca’ no fue bien visto por Rodrigo González, quien consideró que la polémica periodista solo buscaba minimizar la carrera de Deyvis Orosco tras hacerse público los conflictos que ellos tuvieron, cuestionando que haya criticado su manera de vestir.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ se burló de Magaly Medina, indicando que ella también es de orígenes peruanos y que lógicamente nunca nadie la va a comprar con grandes entrevistadoras internacionales.

“Acá no estamos usando eufemismos para decir algo... yo le siento un tufillo que además, Magaly también, ¿no?, No con sobrepeso porque está llena de operaciones, pero también es una persona con orígenes peruanos, y porque se pone unos lentes oscuros no le van a decir: ‘oye tu no eres Oprah Winfrey, tampoco Ellen DeGeneres, eres Magaly de orígenes peruanos y tienes cirugías’. No uses eso te va a decir alguien y tu qué cara pondrías”, comentó ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre señaló que ella no cree que el cantante de cumbia use lentes oscuros en todo momento para tapar sus raíces peruanas, sino porque es parte del estilo que él maneja como artista. “Yo no creo que Deyvis se lo ponga para tapar sus raíces, yo creo que se ve bastante guapo con lentes”, señaló.

Sin embargo, la compañera de Rodrigo González sostuvo que a ella si no le parecía que utilice los lentes oscuros de noche o en ambientes cerrados con poca luz, especialmente si no necesita de este objeto que tapa la visión.

“Para mí los lentes en lugares cerrados o de noche me quitan la visión, por eso hay lentes especiales que no son tan oscuros que son de look, pero esos son lentes de aire libre, para sol”, añadió.

Finalmente ‘Peluchín’ sostuvo que a él si le preocuparía mucho que su suegra le diga que use lentes siempre, pues si bien le queda bien, eso no quiere decir que en todo momento tenga que ocultar su rostro.

Composición: Infobae Perú.

Le recuerda que antes lo elogiaba

Rodrigo González luego de escuchar las críticas de Magaly Medina contra Deyvis Orosco por la vestimenta que usa para sus presentaciones, no dudó en recordarle a la ‘Urraca’ que ella en algún momento lo elogió y hasta destacó su música.

“Él se siente artista. Cuando iba a tu programa y estaba todo bien, le reventabas hartos cohetes, ibas a sus conciertos, zapateabas y matabas cucarachas hasta la madrugada. Ahora, todo le parece mal. Todo se lo venía callando porque ella es muy considerada, un poquito de por favor”, indicó.

