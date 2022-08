Jamila Dahabreh y su reacción al ampay de Álvaro Paz de la Barra y Andrea Cifuentes: “No sé que hace con su vida”

Ya no se encuentra interesada en Álvaro Paz de la Barra. Jamila Dahabreh se pronunció de manera oficial al saber del ampay del burgomaestre. | Magaly Tv: La firme

Ya no se encuentra interesada en Álvaro Paz de la Barra. Jamila Dahabreh se pronunció de manera oficial luego de conocer que el alcalde de La Molina habría encontrado el amor en los brazos de la modelo Andrea Cifuentes, esto luego de captarlos bastante cariñosos en una discoteca de Lima.

Luego que ‘Magaly Tv: La firme’ diera a conocer su nuevo ampay, la conductora del programa señaló que una persona cercana al burgomaestre se puso en contacto con su producción para decirle que el aún esposo de Sofía Franco nunca tuvo una relación sentimental con Dahabreh, pero que si estaba interesado románticamente en la exchica reality.

Asimismo, un reportero de la ‘Urraca’ se puso en contacto con Jamila Dahabreh para saber su opinión al respecto, pues hasta hace unas semanas ella era relacionada sentimentalmente con Álvaro Paz de la Barra, incluso los captaron en más de una ocasión divirtiéndose juntos.

Cuando le consultaron sobre el alcalde de La Molina, la rubia de manera inmediata dio a conocer que no le interesaba saber nada de él. “ No sé qué hace con su vida, allá él, no tengo nada qué decir ”, comentó.

De otro lado, la empresaria sostuvo que en estos momentos se encuentra atravesando por un difícil momento al tener a su mascota enferma, haciendo enfasis en que ahora se da cuenta de las personas que realmente están con ella en las buenas y en las malas.

“Yo estoy con mi perrito mal y me doy cuenta en los momentos difíciles quién es quién, nada más”, fue la respuesta de Jamila Dahabreh sobre si sentía que ella en algún momento fue la que más puso de su parte.

Para finalizar, Jamila Dahabreh dejó en claro que no le dará una tercera oportunidad a Álvaro Paz de la Barra, descartando de esta manera que en un fututo los vayan a ver juntos. Además, reconoció que hay gente que tiene la mala costumbre de utilizar a otros.

Álvaro Paz de la Barra y Jamilia Dahabreh. Foto: composición.

Álvaro Paz de la Barra intervenido por la PNP

Hace apenas unos días Álvaro Paz de la Barra fue intervenido por la policía luego de haber salido de una fiesta, aunque en esta ocasión no estuvo acompañado de Jamila Dahabreh, algo que desató las sospechas que entre ellos las cosas ya no estaban marchando nada bien.

Fue el programa ‘Amor y Fuego’ el que dio a conocer dicha información al lograr grabar las imágenes. “Buenas noches, Álvaro ¿qué tal? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos. Estás con un tema de intervención, ¿qué ha pasado?”, le consultó el periodista, sin recibir respuesta por parte del burgomaestre.

