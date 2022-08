Andrea Cifuentes enfurece con cámaras de ‘Amor y Fuego’ por consultarle sobre Álvaro Paz de la Barra

Andrea Cifuentes evitó hablar con reportero de 'Amor y Fuego'. | Willax Tv

Hace unos días, Andrea Cifuentes fue captada divirtiéndose al lado del actual alcalde de La Molina, Amor y Fuego. En las imágenes que emitió ‘Magaly Tv: La firme’ se podía observar claramente que entre ambos personajes existía mucha confianza, esto debido a las muestras de cariño que se daban.

Este ampay desató varias reacciones, pues se sabía que el burgomaestre estaba saliendo con Jamila Dahabreh, incluso unas semanas antes habían sido captadas paseando por un centro comercial de la ciudad.

Fue por este motivo que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ decidieron ir a buscar a la protagonista del ampay, sin imaginar que serían rechazados de manera inmediata. Cuando el hombre de prensa se acercó a la modelo para consultarle por Álvaro Paz de la Barra, ella de manera inmediata pidió que no la graben.

“ Por fa, no, no me estén grabando, por favor ”, dijo al ser abordada en la vía pública. Asimismo, prefirió guardar silencio en todo momento y no quiso aclarar qué tipo de relación tiene con el aún esposo de Sofía Franco.

Sin embargo, pese a la negativa de Andrea Cifuentes, el reportero siguió insistiendo con sus preguntas, a lo que ella señaló que respetaba su trabajo, pero que no iba a hacer un show al respecto. “ Yo respeto tu trabajo, pero este tipo de show, no van conmigo la verdad ”.

Antes de subirse a un carro y abandonar el lugar en el que se encontraba, el comunicador de ‘Amor y Fuego’ volvió a la carga y esta vez le preguntó por Jamila Dahabreh, quien había sido relacionada en varias oportunidades con Álvaro Paz de la Barra, incluso señaló que se encontraba decepcionada del burgomaestre tras ver las imágenes del ampay.

Finalmente la modelo evitó hablar sobre el tema y prefirió subirse al auto que la estaba esperando, cerrar la puerta del vehículo y dirigirse a otro lugar. De esta manera dejó en claro que no esta interesada en que sea conocida por ser la pareja del alcalde de La Molina.

Andrea Cifuentes.

¿Quién es Andrea Cifuentes?

Andrea Cifuentes en su momento fue una de las figuras más cotizadas de los reality de televisión. Ella formó parte de ‘Combate’ y ‘Bienvenida la Tarde’. Ella inició esta etapa por el 2013 y fue vinculada en ese momento con el exchico reality Eric Varias y el exfutbolista ‘Chemo’ Ruiz.

En 2015 estuvo en ‘Reyes del Payback’, programa emitido por Latina, el cual tenía conductores como Cristian Rivero, Jesús Alzamora y Jazmín Pinedo. El trabajo que tenía ella era coronar a los ganadores de cada show.

Ese programa fue la última vez en la que se la vio en la televisión, pues tras cancelarse dicho show, ella decidió dedicarse completamente a la crianza de su única hija y su pasión, la cosmetología.

