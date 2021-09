Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco: Una historia de amor entre escándalos, denuncias y acusaciones de maltrato

La pareja se ha denunciado mutuamente por violencia familiar. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

Álvaro Paz de la Barra, actual alcalde distrital de La Molina, ha confirmado su reconciliación con Sofía Franco tras protagonizar un bochornoso momento en marzo de 2021. Ambos se denunciaron mutuamente por violencia familiar.

Pese a las acusaciones de maltrato, la mediática pareja ha decidido darse una nueva oportunidad. Esto, por supuesto, ha sido blanco de críticas por parte de Magaly Medina, quien ha seguido de cerca cada uno de sus escándalos.

“Hoy día vuelvo a comprobar que Sofía no se respeta como persona, no se respeta como mujer, no se quiere a sí misma, no se valora. ¿Una pena, no? Que una mujer no se valore, no se cuantifique”, señaló la presentadora de Magaly TV, La Firme.

Sucede que no es la primera vez que Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra están en el ojo de la tormenta por presuntas infidelidades y problemas con la justicia. ¿Pero cómo nació el amor entre ellos?

AMOR A PRIMERA VISTA

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra se conocieron en el 2011, en un lujoso hotel de Lima , donde amigos en común los presentaron. El amor entre ellos surgió de manera inmediata. Tras varias horas conversando juntos, compartieron su primer beso.

“Hicimos clic rápido, pues no tuvimos tiempo de conocernos y esa noche se dio [el beso]. Me gustó a primera vista, entonces antes de que yo sepa quién era y cómo se llamaba nos encontramos, conversamos mucho esa noche y ya”, señaló la rubia presentadora al programa En boca de todos.

Un año después de iniciada una relación amorosa, Sofía Franco dio a luz a su hijo Salvador, fruto de su relación sentimental con el abogado Álvaro Paz de la Barra. “Se parece a su papito, pero también a la mami… Estamos muy feliz con toda la familia”, indicó emocionada en septiembre de 2012.

EL PRIMER AMPAY

En el 2014, Álvaro Paz de la Barra fue captado en una salida íntima con Pamela Verde, una conocida modelo del medio nacional y expareja del abogado que acusó en su momento a Sofía Franco de haberse metido en su relación.

Tras la difusión de las imágenes, Pamela Verde afirmó estar cansada de ser tildada como la otra y que Álvaro era, realmente, quien la estaba afanando a espaldas de Franco.

Incluso, la modelo mostró pruebas de las conversaciones que tenía con el político peruano, donde él le pedía retomar la relación pues estaba arrepentido de haberla abandonado y que, además, estaba separado de Franco.

Contra todo pronóstico, Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco continuaron con su relación. El abogado terminó por demandar a Pamela Verde por extorsión y chantaje.

Pamela Verde también contó que Álvaro le envió fotos íntimas. (Foto: Captura ATV)

DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR

Tras el ampay del alcalde de la Molina con Pamela Verde, la pareja entró en una fuerte crisis que terminó con la lucha por la tenencia de su pequeño hijo. Según Sofía, Álvaro la agredió física y psicológicamente.

Fue Magaly Medina quien dio a conocer que Sofía Franco había denunciado a su pareja por violencia familiar, abandono de hogar, sustracción de un menor y robo de dinero y especies , en noviembre de 2014.

Sin embargo, la pareja se reconcilió y se casaron por civil en una ceremonia íntima en septiembre de 2018, días antes de los comicios municipales, donde él participó y ganó en La Molina.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

La noche del domingo 13 de septiembre de 2020, Sofía Franco fue detenida por causar un accidente de tránsito de triple choque en La Molina bajo los efectos del alcohol .

Al día siguiente, el esposo de la figura televisiva se acercó hasta la comisaría Santa Felicia para ofrecerle su “apoyo legal y moral”. Luego, precisó en un comunicado que estaba separado de ella un mes antes del accidente tras una decisión de mutuo acuerdo.

“Estoy súper mal ahorita, emocionalmente. Nadie se imaginaba que iba a pasar esta desgracia. Conversé con las personas que impacté, gracias a Dios ellos están bien. Hemos conversado, nos hemos disculpado, y obviamente estoy arrepentida”, dijo Franco en América Hoy.

Semanas después del accidente, Sofía Franco apareció en un video al lado de Paz de la Barra, donde se les veía muy cariñosos el uno con el otro. Esto confirmó que habían retomado la relación.

DENUNCIA A SOFÍA FRANCO

El 25 de marzo de 2021, Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra terminaron en la comisaría del distrito a raíz de un enfrentamiento físico que tuvieron ambos en su hogar .

Esta vez, Paz de la Barra denunció a su esposa por violencia familiar y física, por lo que la rubia fue enmarrocada y llevada a la comisaría del distrito, aunque agredió a los efectivos policiales para no ser intervenida.

“La denuncia que he hecho contra ella, espero que sea algo reflexivo, en el sentido de que las enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía, espero que sean superadas”, sostuvo Paz de la Barra a la prensa.

SUPUESTO ROMANCE CON JAMILA DAHABREH

Durante este tiempo separados, Álvaro fue vinculado sentimentalmente con Jamila Dahabreh, con quien fue captado en reiteradas ocasiones. Incluso, la modelo que no hacían pública su relación por Sofía Franco.

“Estamos ahí, estamos saliendo pues ¿no? pero recién estamos saliendo. Sí lo vamos a hacer público, pero más adelante”, expresó Dahabreh para Amor y Fuego.

Sin embargo, Álvaro se encargó de desmentir estas especulaciones y minimizó a Jamila Jamila Dahabreh: “Es el cumple de una amiga en común (…) Todo bien, hay que saber que ella y yo somos patas ”, expresó el burgomaestre

Tras estas declaraciones, la exchica reality dio a conocer al programa Amor y Fuego que estaba completamente soltera y pidió no ser más vinculada al abogado.

“No estamos saliendo. No viene al caso hablar de eso. Estoy tranquila, en mis cosas. Hablar de él y lo que diga otra persona...Con todo el tema mediático, he tenido momentos que no la he pasado bien”, indicó ante las cámaras.

NUEVAMENTE JUNTOS

Pese a que su relación no terminó de la mejor manera, Álvaro Paz de la Barra anunció que retomó su matrimonio con Sofía Franco en septiembre de 2021.

Pero no solo eso, el alcalde de La Molina señaló que ahora tiene planeado iniciar una campaña política para las próximas elecciones municipales, donde tentaría el sillón de Lima.

“Ambos somos personajes públicos, todos tenemos problemas, pero una persona se engrandece en la medida que evoluciona, o sea que recapacita y corrige sus errores, como familia y como pareja estamos corrigiendo nuestros errores ”, comentó para un medio ayacuchano.

