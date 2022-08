Congreso: Acción Popular pide a APP no incluir a María del Carmen Alva en Comisión de Relaciones Exteriores

María del Carmen Alva, congresista de Acción Popular.

La bancada de Acción Popular le pidió a la de Alianza para el Progreso (APP) no incluir a la congresista María del Carmen Alva en la Comisión de Relaciones Exteriores, como habían anunciado a la víspera, cuando dijeron que tenían la intención de brindarle uno de sus espacios en dicho grupo de trabajo.

A través de un extenso comunicado, el conjunto parlamentario de la lampa explicó que Alva Prieto ya ha sido designada en 5 comisiones ordinarias, que es el límite. Por lo que no es necesario cederle más puestos.

“Llamamos a la reflexión y mesura de la bancada de Alianza Para el Progreso, para que deje sin efecto la cesión de su cuota en la comisión de relaciones exteriores, a la congresista María del Carmen Alva. Informamos que no hemos sido comunicados formalmente de tal decisión y además señalamos que la congresista ha sido designada como miembro titular de 5 comisiones ordinarias, siendo el límite legal permitido en nuestro reglamento del Congreso de la República (Art. 34)”, se lee en el pronunciamiento.

Además, confirmó que continuarán en su rol de trabajar en conjunto con todas las agrupaciones parar llegar a acuerdo “en beneficio del orden democrático y de aprobación de leyes de urgencia para la población”

Comunicado de Acción Popular.

‘Niños’ la dejan fuera

Cabe precisar que Alva debería haber formado parte de la comisión de Relaciones Exteriores, ya que, por tradición, los ex titulares del Parlamento, tras culminar sus gestiones en la Mesa Directiva, se instalan en dicho grupo de trabajo. Sin embargo, por problemas internos dentro de la bancada de Acción Popular, fue relegada.

Trascendió que fue excluida de tal comisión por decisión de sus colegas del partido que son señalados de ser “Los Niños”. Por tal motivo, Alva y su correligionaria Karol Paredes enviaron un oficio a la titular del Congreso, Lady Camones, para advertir que el cuadro de integrantes de las comisiones de Acción Popular “no ha sido aprobado en una sesión de bancada”.

“Se ha vulnerado nuestro derecho a integrar determinadas comisiones ordinarias y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de manera antidemocrática y arbitraria, afectando nuestro derecho de congresistas de un grupo parlamentario”, precisan las dos parlamentarias de AP.

María del Carmen Alva, otra vez, en el ojo de la tormenta.

Agregaron que los mencionados congresistas, que son sindicados como “Los Niños”, “a nuestro juicio, no deberían presidir comisiones ordinarias ni integrar la Comisión Permanente, Fiscalización, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tampoco la de Ética Parlamentaria”.

Esto en referencia a Raúl Doroteo, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori, Ilich López y Elvis Vergara.

Tras este impase, Maricarmen Alva rechazó las comisiones que le tocaron. “Por favor, yo renuncio porque he escuchado que estoy como titular en la comisión de Pueblos Andinos y de Ciencia y Tecnología que no tienen nada que ver con mi profesión. Así que por favor yo no voy a estar en esas comisiones”, expresó la congresista.

Asimismo, se dirigió al vocero titular Elvis Vergara y pidió ante el Pleno que no la consideren. “También he visto que me han cambiado de la comisión de Justicia que me habían puesto, por ser abogada, entiendo yo. Incluso, ya estaba trabajando esta semana algunos temas. Pido también que reevalúen ese tema, porque en la anterior estaba en justicia”, dijo.

María del Carmen Alva pide que no la incluyan en comisiones. (Congreso TV)

