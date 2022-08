Defensoría del Pueblo solicita que agresión de Maricarmen Alva se investigue en Comisión de Ética

La Defensoría del Pueblo condena cualquier acto de violencia en cualquier espacio público o privado.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, expresó su preocupación ante la agresión cometida por la legisladora de Acción Popular Maricarmen Alva contra su colega Isabel Cortez de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, la cual consideró un acto injustificable, que también se podría expresar como una forma de discriminación.

“Preocupa aún más que este acto se haya producido en un espacio de deliberación ciudadana y que quienes lo protagonizaron fueran representantes de la nación, quienes tienen el deber de conducirse en el marco de valores democráticos”, dijo Revollar.

Mediante un oficio remitido a la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, la defensora del Pueblo solicitó trasladar este acto de agresión contra la congresista Isabel Cortez a la Comisión de Ética para que se investigue y se sancione.

“Al respecto, aprovechamos para recalcar que en respuesta a las distintas manifestaciones de violencia que se vienen presentado en nuestra sociedad, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en múltiples ocasiones, siempre condenando cualquier acto de violencia en cualquier espacio público o privado”, sostuvo la funcionaria.

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo consideró que el acto de violencia protagonizado por la congresista Maricarmen Alva contra su colega Isabel Cortez, no solo constituye un acto de agresión injustificable, sino que también podría expresar una forma de discriminación.

“Discriminar es tratar de manera diferente e injustificada a una persona o grupo de personas, afectando sus derechos por motivos de raza, religión, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, nivel socioeconómico o cualquier otro motivo. Por ello, resulta indispensable que se investigue y eventualmente se sancione esta conducta”, manifestó Revollar.

Oficio de Defensoría del Pueblo.

Cambio Democrático formaliza denuncia por agresión

La bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú anunció la formalización de la denuncia contra la expresidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, ante la Comisión de Ética del Congreso, luego de que ella agrediera físicamente a Isabel Cortez, congresista que forma parte del referido grupo parlamentario.

“Hemos formalizado la denuncia a la Comisión de Ética a la congresista María Del Carmen Alva por la agresión contra nuestra compañera Isabel Cortez. Esperamos que se tramite con celeridad en busca de una sanción ejemplar”, señaló la bancada en Twitter.

En el documento se acusa a Alva de transgredir los artículos 2, 4 y 6 del Código de Ética Parlamentaria, por lo cual se exige “la máxima sanción posible” de parte de la Comisión de Ética.

“La agresión de la congresista María del Carmen Alva en contra de la también congresista Isabel Cortez Aguirre infringe las obligaciones dispuestas en los artículos antes mencionados. La conducta de la congresista denunciada lesiona también la dignidad de la congresista agredida, la solemnidad del Congreso y ahonda la crisis de legitimidad que afronta el Parlamento”, refiere la acusación.

El documento presenta las firmas de 7 parlamentarios: Sigrid Bazán, Roberto Sánchez, Ruth Luque, Silvana Robles, Édgar Reymundo, Flor Pablo Medina y Susel Paredes.

María del Carmen Alva “me dijo que no me metiera en su bancada”

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria Isabel Cortez dijo que cuando estaba tranquilizando al congresista Wilson Soto de Acción Popular, Alva le espetó que ‘me fuera de ahí’, ‘que no me metiera en su bancada’.

“Mi colega Wilson se sintió un poco deprimido, es lo que percibí. Otros congresistas de otras bancadas se acercaron a solidarizarse con él. Le dije ‘tranquilo’. En ese momento, [Alva] me dijo que me fuera de ahí. Me dijo que no me metiera en su bancada”, sostuvo.

Según Cortez, la congresista Alva tiene una actitud impulsiva. “No acepta que uno esté opinando, algo está pasando con ella”, dijo.

