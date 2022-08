El día de furia de María del Carmen Alva contra Isabel Cortez: gritos, insultos y una situación que le puede costar la suspensión en el Congreso

María del Carmen Alva pierde los papeles y tira del brazo a Isabel Cortés

En la mañana del jueves 11 de agosto un suceso bochornoso embarró mucho más al ya alicaído Congreso de la República: María del Carmen Alva jaloneó a Isabel Córtez frente a todos los parlamentarios y a las cámaras de televisión que se encontraban en el hemiciclo.

Lady Camones, presidenta del Parlamento, había suspendido la sesión de la elección del tercer vicepresidente del Congreso -que recaería en Alejandro Muñante unas horas después- debido a un comentario de Norma Yarrow, quien dijo que quienes defienden al presidente Pedro Castillo se venden “por un plato de lentejas”

Esto exacerbó los ánimos de los parlamentarios que comenzaron a reclamar a la representante de Avanza País, a lo que Camones suspendió por unas horas la elección.

María del Carmen Alva fue criticada por los parlamentarios de su bancada por la actitud que tuvo contra Isabel Cortez. (Congreso)

Minutos previo a la mala actitud de María del Carmen Alva, hubo una riña de la que no se ha comentando mucho entre Wilson Soto y Darwin Espinoza de Acción Popular. El primero, quien está acusado de ser un ‘niño’, empujó levemente al segundo; y parecía que se iban a las manos, hasta que otros parlamentarios, entre los que se encontraba Isabel Cortez, se metieron para que no pase a mayores.

No pasó mucho tiempo para que la extitular del Congreso también le mencionara algo a Soto; allí la sindicalista le increpó algo y Alva la jaloneó y le estiró el brazo fuertemente para gritarle que no se metiera en los problemas de su bancada; la congresista de Cambio Democrático contestó que no se iba a ir a ningún lado porque ella tiene derecho a acercarse a cualquier colega . Ernesto Bustamente, que se encontraba al lado, tuvo que separarlas.

La parlamentaria de Acción Popular se retiró rápidamente del hemiciclo. Y Ruth Luque se acercó a Isabel Cortez para conocer su estado de salud.

Pidió disculpas

En medio del rechazo de la mayoría de parlamentarios y la población peruana, la también abogada tuvo que pedir disculpas.

“Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el hemiciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien” , escribió en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, se difundieron unas fotos de María del Carmen Alva con Isabel Cortez conversando juntas después del altercado, aunque la congresista de Acción Popular apenas miraba a su colega.

María del Carmen Alva fue a buscar a Isabel Cortez tras agredirla. (El Popular)

En la misma noche, durante una entrevista con Canal N, Darwin Espinoza contó que es conocida la supuesta actitud racista y altanera de la política en Acción Popular. Según el congresista, en el curso de un evento del partido de la lampa el sábado pasado, Alva llamó “indió” a Illich López y se refirió a la congresista Marlene López (Hilda Portero) como un “perra”.

“En las reuniones de bancada, siempre se retira tirando la puerta, insultando, golpeando o desquitando su ira y rabia ante cualquier persona que se le cruce en el camino. Esa es María del Carmen Alva, a quien tenemos lamentablemente en la bancada” , contó.

Tampoco le agradó que le contestaran que la mayoría de bancada había decidido que no iba a presidir una comisión: “Dijo que nos va a destruir a nosotros y a nuestras familias, eso es lo que ha dicho la señora María del Carmen Alva en un plenario”.

“María del Carmen Alva llamó ‘indio de m’ a un congresista”, reveló parlamentario de Acción Popular.

Denuncia en la Comisión de Ética

La bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú formalizó una denuncia, ante la Comisión de Ética Parlamentaria, por la agresión contra Isabel Cortez. El oficio está dirigido a la titular de ese grupo de trabajo, Karol Paredes.

La agrupación parlamentaria acusó a la abogada por transgredir los artículos 2, 4 y 6, del Código de Ética Parlamentaria, en “virtud de argumentos fácticos y jurídicos”.

“En razón de los argumentos expuestos exigimos a la Comisión de Ética que en el más breve plazo posible imponga la máxima sanción posible contra la congresista María del Carmen Alva Prieto” , se indica.

En el documento se agrega que los sucesos están “debidamente acreditados en video” que adjuntaron para su revisión.

“La agresión de la congresista María del Carmen Alva en contra de Isabel Cortez Aguirre infringe las obligaciones dispuestas en los artículos mencionados”, por lo que “lesiona también la dignidad de la persona agredida, la solemnidad del Congreso y ahonda la crisis de legitimidad que afronta el Parlamento”, concluye el oficio.

Denuncia de Isabel Cortez contra María del Carmen Alva por agresión.

Denuncia presentada a la Comisión de Ética del Congreso

