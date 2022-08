Maricarmen Alva rechaza comisiones de Pueblos Andinos y Ciencia y Tecnología: “No tiene nada que ver con mi profesión”

María del Carmen Alva pide que no la incluyan en comisiones. (Congreso TV)

En el Pleno del Congreso de la República celebrado este martes 16 de agosto, se debatieron las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones. Entre los congresistas que mostraron sus enérgicas propuestas estuvieron los acciopopulistas María del Carmen Alva y Edwin Martínez.

Luego de que el relator del Parlamento leyera las modificaciones propuestas, Martínez pidió la palabra y se opuso abiertamente a las designaciones, argumentando que no conocía que lo habían puesto en determinadas comisiones.

“Al menos por decencia han debido comunicarnos estos cambios. Como les dije a mis correligionarios, yo no necesito más cargos. Pero si nos van a pasar a una comisión, al menos que se nos comunique por respeto y consideración. Prefiero estar solamente en este escaño” , dijo el legislador, renunciando a los cargos propuestos por el vocero de su bancada.

Por su parte, la expresidenta del Congreso, Maricarmen Alva, con su particular estilo fue enfática al rechazar las comisiones que le tocaron. “Con sorpresa al igual que el correligionario Martínez, escuché que se había pedido estar en esas comisiones” , indicó.

“Por favor, yo renuncio porque he escuchado que estoy como titular en la comisión de Pueblos Andinos y de Ciencia y Tecnología que no tienen nada que ver con mi profesión. Así que por favor yo no voy a estar en esas comisiones”, expresó la congresista.

Asimismo, se dirigió al vocero titular Elvis Vergara y pidió ante el Pleno que no la consideren. “ También he visto que me han cambiado de la comisión de Justicia que me habían puesto, por ser abogada, entiendo yo . Incluso, ya estaba trabajando esta semana algunos temas. Pido también que reevalúen ese tema, porque en la anterior estaba en justicia”, dijo.

Cambios propuestos

El Pleno había aprobado por la tarde las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023.

Antes de los reclamos señalados, así es como se habían establecido:

-Comisión Agraria:

Sale como titular la congresista Katty Ugarte Mamani, ingresa como titular el congresista Segundo Quiroz Barboza (BMCN)

-Comisión de Ciencia:

Ingresa como accesitaria la congresista Nieves Limache Quispe (PD)

-Comisión de Defensa del Consumidor:

Ingresa como titular el parlamentario Carlos Anderson Ramírez (espacio cedido por APP)

Sale como accesitario e ingresa como titular alegría Arturo Alegría García (espacio cedido por APP al grupo FP)

-Comisión de Descentralización:

Ingresa como accesitaria la parlamentaria Nieves Limachi Quispe (PD)

-Comisión de Economía:

Ingresa como titular el parlamentario Carlos Zeballos Madariaga (ID)

Ingresa como accesitaria la parlamentaria Nieves Limachi Quispe (PD)

-Comisión de Educación:

Sale como titular el congresista Wilmar Elera García e ingresa como titular Esdras Medina Minaya (SP)

-Comisión de Energía y Minas:

Ingresa como titular el congresista Jorge Montoya Manrique (RP).

-Comisión de Fiscalización y Contraloría:

Ingresa como titular la congresista Heidy Juárez Calle (APP), ingresa como accesitaria la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP).

-Comisión de Inclusión Social:

Sale como accesitaria e ingresa como titula la congresista Nilza Chacón Trujillo (FP).

-Comisión de Justicia y Derechos Humanos:

Sale como titular el congresista Segundo Quiroz Barboza (BMCN).

Ingresa como titular la congresista Martha Moyano Delgado (espacio cedido por APP al grupo FP).

-Comisión de la Mujer y Familia:

Sale como titular e ingresa como accesitaria la congresista Susel Paredes Piqué (ID).

Ingresa como titular la parlamentaria Kira Alcarraz Agüero (ID).

Sale como accesitaria e ingresa como titular la parlamentaria Mety Infantes Castañeda (FP).

-Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República:

Ingresa como accesitaria la congresista Mery Zeta Chunga (FP).

Ingresa como accesitaria la parlamentaria Cheryl Trigozo Reátegui (APP).

-Comisión de Producción:

Sale como titular el congresista Jorge Zeballos Aponte (RP).

Sale como accesitario e ingresa como titular el parlamentario Miguel Ciccia Vásquez (RP).

Ingresa como titular el congresista Jorge Morante Figari (espacio cedido por APP al grupo FP).

-Comisión de Pueblos Andinos:

Sale como titular el congresista Zeballos Madariaga (ID) e ingresa como titular la congresista Kira Alcarraz Agüero (ID).

Ingresa como titular el parlamentario David Jiménez Heredia (FP).

Ingresa como titular el congresista Edward Málaga Trillo (espacio cedido por APP).

Ingresa como titular la congresista Nilza Chacón Trujillo (espacio por APP al grupo FP).

-Comisión de Relaciones Exteriores:

Sale como titular la congresista Kira Alcarraz Agüero e ingresa como titular el congresista Hitler Saavedra Casternoque (SP).

-Comisión de Salud y Población:

Ingresa como titular el congresista Paul Gutiérrez Ticona (BM).

Ingresa como accesitaria la congresista Mery Zeta Chunga (FP).

-Comisión de Trabajo y Seguridad Social:

Sale como accesitario e ingresa como titular el congresista Jorge Morante Figari (FP).

Ingresa como accesitario el congresista David Jiménez Heredia (FP).

Ingresa como titular el parlamentario Carlos Anderson Ramírez (espacio cedido por el grupo APP).

Sale como accesitario e ingresa como titular el parlamentario Hernando Guerra- García (espacio cedido por APP a la bancada FP).

-Comisión de Transportes y Comunicaciones:

Ingresa como accesitaria la congresista Esmeralda Limachi Quispe (PD).

Sale como titular el congresista Wilmar Elera García e ingresa como titular Esdras Medina Minaya (SP).

