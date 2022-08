Alianza para el Progreso cede un cupo para que María del Carmen Alva integre la Comisión de Relaciones Exteriores

María del Carmen Alva fue presidenta del Congreso en el periodo 2021-2022. Foto: Andina

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) decidió ceder un cupo en la Comisión de Relaciones Exteriores para que la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) sea integrante de la misma. Como se sabe, la extitular del Parlamento había sido excluida de este grupo de trabajo por sus colegas del partido de la lampa que son señalados de ser “Los Niños”.

El congresista Raúl Doroteo, uno de los que integraría este grupo cercano al gobierno, fue escogido para liderar Relaciones Exteriores. Por tradición, los ex titulares del Parlamento, tras culminar sus gestiones en la Mesa Directiva, se instalan en esta comisión. Entonces, le tocaba el turno a Alva Prieto. Sin embargo, por desavenencias internas, fue relegada.

Alva y su correligionaria Karol Paredes enviaron un oficio a la presidencia del Congreso para advertir que el cuadro de integrantes de las comisiones de Acción Popular “no ha sido aprobado en una sesión de bancada”.

“Se ha vulnerado nuestro derecho a integrar determinadas comisiones ordinarias y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de manera antidemocrática y arbitraria, afectando nuestro derecho de congresistas de un grupo parlamentario”, precisan las dos parlamentarias de AP.

| Foto: Agencia Andina

Agregaron que los mencionados congresistas, que son sindicados como “Los Niños”, “a nuestro juicio, no deberían presidir comisiones ordinarias ni integrar la Comisión Permanente, Fiscalización, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tampoco la de Ética Parlamentaria”.

Esto en referencia a Raúl Doroteo, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori, Ilich López y Elvis Vergara.

Escándalo

Las disputas internas en Acción Popular estarían muy marcadas. El congresista Darwin Espinoza, dio nuevos detalles sobre un supuesto comportamiento racista que tendría su compañera de bancada.

Desde el Palacio Legislativo, les contó a los medios de comunicación que Alva Prieto agredió anteriormente a otro colega, a quien llamó “indio”, acompañado de otras lisuras más, durante un evento del partido de la lampa.

“La señora se ha sentido desde el primer día presidenta del país, es por eso que ahora jalonea, grita e insulta”, dijo en declaraciones para la prensa. “Ustedes no saben, el sábado pasado hubo un plenario de Acción Popular y (María del Carmen Alva) le ha dicho ‘indio de m’ a un congresista, entre otras lisuras más”, señaló.

“María del Carmen Alva llamó ‘indio de m’ a un congresista”, reveló parlamentario de Acción Popular.

Poco después en Canal N dijo que el legislador agredido fue Illich López. También dijo que “Alva se refería a la congresista Marlene López como una ‘perra’”.

“Dijo que nos va a destruir a nosotros y a nuestras familias, eso es lo que ha dicho la señora María del Carmen Alva en un plenario”, continuó.

Por tal motivo, el legislador acusado de ser parte de “Los Niños” expresó que espera que la expresidenta del Congreso “no sea blindada en la Comisión de Ética por sus amigos”.

Espinoza Vs. Soto

Antes de que María del Carmen Alva jalonee violentamente a Isabel Cortez, las cámaras de la prensa captaron el momento en que los congresistas Darwin Espinoza y Wilson Soto, los dos de Acción Popular, discutían. Luego, cuando Espinoza se marcha, Soto se paró de su escaño para empujar por la espalda a su colega. Esto generó la reacción de Espinoza quien le increpó por haberlo tocado: “¡No me toques, no me toques!”, le dijo y luego se alejó.

Cabe señalar que en la bancada de Acción Popular existen dos facciones, unos que están a favor de la vacancia y otros que votan en contra de ella a quienes se les acusa de ser parte del grupo “Los Niños”, quienes apoyan al gobierno a cambio de obras en su región.

