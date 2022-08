“María del Carmen Alva no dijo ‘indio’, sino ‘niño de porquería’”, explicó García Belaúnde en defensa de la congresista

María del Carmen Alva, otra vez, en el ojo de la tormenta.

El excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, salió el defensa de la expresidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, ante las revelaciones que la señalan como una persona racista y prepotente.

En una entrevista para Exitosa, el político peruano consideró que lo dicho por su correligionario Darwin Espinoza es exagerado, ya que Alva Prieto nunca le dijo “indio de m” a un legislador de la lampa, Ilich López, sino que usó otro calificativo.

“Lo del señor Darwin Espinoza no creo que sea exacto, él hace referencia a un plenario del día sábado, yo estuve al lado y no escuché nada de eso. Escuché una reprimenda, sí, pero esa frase nunca se dijo. Confundió ‘niño’ con la frase que ha pronunciado. La frase fue ‘niño de porquería’, ese tipo de cosas”, argumentó.

Darwin Espinoza tiene una orden de impedimento de salida del país por el presunto tráfico de influencias agravado. Foto: Andina

De acuerdo a García Belaúnde, Espinoza estaría aprovechando que la expresidenta del Congreso se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a agredir a la parlamentaria de Cambio Democrático, Isabel Cortez, para “boicotear” la labor que tuvo en la Mesa Directiva.

“[¿Usted cree que Darwin Espinoza está aprovechando esta situación?] Yo creo que sí, en cuanto a la frase y a la reunión del día sábado, porque él no estuvo y yo sí estuve. Yo estuve en la mañana y puedo decir que eso no es verdad porque yo he estado al lado”, reiteró.

“El señor Darwin Espinoza ha boicoteado la labor de María del Carmen Alva durante su presidencia. Son temas personales e internos. Lo que sí puedo decir es que la frase indios no se pronunció nunca porque yo he estado al lado y no la escuché. Eso no es verdad”, agregó.

Por último, consideró que lo ocurrido entre Alva y Cortez ya está superado, ya que una costumbre dentro del Palacio Legislativo es “pasar la página”. “Ella ya se disculpó públicamente y en privado; por lo tanto, las costumbres del Parlamento dicen que tenemos que pasar la página”, justificó.

María del Carmen Alva pierde los papeles y tira del brazo a Isabel Cortés

“Ustedes no saben”

Cabe precisar que García Belaunde se pronuncia luego de que Darwin Espinoza contara a los medios de comunicación que Alva Prieto ha demostrado tener un comportamiento discriminador y clasista debido a sus comentarios y actitudes dentro de su partido.

“La señora se ha sentido desde el primer día presidenta del país, es por eso que ahora jalonea, grita e insulta”, dijo en declaraciones para la prensa desde el interior del Congreso. “Ustedes no saben, el sábado pasado hubo un plenario de Acción Popular y (María del Carmen Alva) le ha dicho ‘indio de m’ a un congresista, entre otras lisuras más ”, señaló.

“María del Carmen Alva llamó ‘indio de m’ a un congresista”, reveló parlamentario de Acción Popular.

Hora después, en un diálogo con Canal N, el parlamentario acusado de ser un “Niño” del presidente Pedro Castillo, reveló que Alva le habló así al legislador Illich López. Asimismo, contó que ella se refería a la congresista Marlene López como “una ‘perra’”.

Por tal motivo, expresó que espera que su correligionaria “no sea blindada en la Comisión de Ética por sus amigos”. “Dijo que nos va a destruir a nosotros y a nuestras familias, eso es lo que ha dicho la señora María del Carmen Alva en un plenario”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO