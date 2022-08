Magaly Medina cuestiona a Ethel Pozo por exponer su boda: “No eres noticia de interés nacional”

Magaly Medina asegura que Ethel Pozo exagera exponiendo su matrimonio. | Magaly Tv: La firme

Magaly Medina no pudo evitar comentar sobre la organización del matrimonio de Ethel Pozo. Para la ‘Urraca’, la engreída de Gisela Valcárcel busca por todos los medios hacer que su boda con el productor Julián Alexander sea el más comentado de este año.

De acuerdo a la polémica periodista, a diferencia de otros personajes de la televisión, a la conductora de ‘América Hoy’ nadie se le acerca pidiéndole la información sobre su enlace con el hermano de Michelle Alexander, por lo que debería dejar de exponerse.

“Ethel está que nos vende su matrimonio, ella quiere que se hable de su ‘matri’. ¿Por qué te esmeras tanto en vender tu boda? Todo el día en su programa empiezan hablando de su ‘matri’, pero Ethel cómo eso puede ser noticia de interés nacional... No es que seas la conductora más simpática y encantadora de la televisión peruana”, señaló.

Asimismo, Magaly Medina le señaló a Ethel Pozo que su matrimonio con el productor no llama mucho la atención, especialmente porque su novio no es un personaje conocido en el mundo de la televisión, mientras que ella no tiene muchos años en pantalla.

“Tu boda será como la de Maju Mantilla, el día que se casó no estaba en televisión. A novio (por Julián Alexander) nadie lo conoce. Quizás para ti es una gran historia de amor, pero no todo al mundo le interesa conocer detalles de tu boda ”, añadió.

De otro lado, la ‘Urraca’ le recomendó a la hija de Gisela Valcárcel que tenga mayor discreción con los detalles de su boda, pues se supone que es uno de los días más importantes de su vida y no debería de estar exponiéndolos cada vez que puede.

“Cuando alguien quiere hacer una boda discreta en la vida, lo que uno hace es no hablar de su boda en su programa. Que los demás averigüen y que los demás busquen la información. Ella se graba repartiendo las tarjetas de invitación para que al día siguiente sea noticia en los periódicos... tiene que tomárselo con calma”, indicó.

Finalmente, Magaly Medina recordó cómo fue la organización de su boda con Alfredo Zambrano. Ella sostuvo que quería que sea lo más íntimo posible, por lo que trató de tener en secreto todos los detalles, esto pese a que los periodistas intentaban averiguar todo lo que podían.

Ethel Pozo comenzó a repartir sus invitaciones en moto. (Instagram)

Ethel reparte invitaciones de su boda

En pleno programa en vivo, Ethel Pozo repartió las invitaciones de su boda a sus compañeros de ‘América Hoy’. Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila se emocionaron al recibir el parte de invitación y elogiaron el detalle de la tarjeta.

“Julián y yo hemos hecho todo, los partes, las flores, lo que vayamos a tener. Es una boda entre amigos, entre familia, una boda muy de nosotros, hemos hecho todo, los lacrados, el diseño ”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

