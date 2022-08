Magaly Medina y todas las veces que salió a defender el look de Deyvis Orosco

Magaly Medina en más de una ocasión salió a defender a Deyvis Orosco. | Willax Televisión

En los últimos días Magaly Medina ha dado mucho de qué hablar al referirse al look de Deyvis Orosco, con quien en el pasado tenía una relación bastante cercana. Para la ‘Urraca’, el cantante de cumbia usa lentes oscuros en todo momento debido a que se ‘avergüenza’ de sus orígenes peruanos.

“Yo no sé por qué sigue insistiendo en ponerse lentes. No es Maluma, no es J Balvin, es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos”, manifestó.

Asimismo, la ‘Urraca’ señaló que nunca estuvo de acuerdo con el look de Deyvis Orosco, pero que tuvo que callarse para no incomodar a Jessica Newton. “ A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé siempre. De verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente...“, dijo.

A raíz de estos duros comentarios, el programa ‘Amor y Fuego’ decidió hacer una recopilación de las veces que Magaly Medina salió en defensa del cumbiambero, pues en las redes sociales siempre lo critican por su forma de vestir.

El magazine de Willax Televisión recordó cuando Deyvis Orosco fue cuestionado por asistir al baby shower de su hijo con lentes de sol. En este evento también se encontraba Magaly Medina y se tomó varias fotos con él, pues en ese tiempo ella había sido anunciada como la madrina del pequeño.

Además, cuando la polémica periodista entrevistó a Jessica Newton y a su hija, ella en ningún momento opinó sobre el look del cantante, esto pese a que mencionó sobre los lentes de sol que traía puestos. Incluso, en un momento salió a defenderlo, señalando que era artista. “ Yo creo que hay que tener en cuenta que es artista y los artistas pueden hacer con su look muchísimas cosas ”, dijo.

Magaly Medina se encuentra de vacaciones. (Foto: Instagram)

Iba a sus conciertos

Magaly Medina al escuchar el nuevo tema de Deyvis Orosco con Janick Maceta, la ‘Urraca’ indicó que ninguno de ellos cantaba. “A mí me parece que Janick es muy guapa, hizo un papel impresionante en el Miss Universo, pero no canta nada, está igual que Deyvis, porque él no canta nada, no tiene la voz de su padre ”, mencionó.

Sin embargo, en el pasado, la conductora de televisión iba a los conciertos del cumbiambero y se divertía al lado de Jessica Newton, al punto que realizaba informes para su programa y así promocionar al cantante.

“ Oye, lindo el concierto, yo me divertí. Luego me hicieron pasar a la sala de Deyvis, a su camerino . Lindo todo, un camerino normal, bien atendido”, opinó en su momento mientras baila los temas del cumbiambero.

Críticas contra Magaly

Luego de escuchar las contradictorias palabras de Magaly Medina, Rodrigo González no pudo evitar cuestionar duramente a la ‘Urraca’, especialmente porque no sería imparcial al momento de opinar y solo favorecería a las personas que son cercanas a ella.

Rodrigo González se burla de Magaly Medina por comentarios contra Deyvis Orosco. | Willax Televisión

SEGUIR LEYENDO