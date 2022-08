Aída Martínez arremete contra Magaly Medina: “Ella es inculta y no sabe expresarse”

Aída Martínez arremete contra Magaly Medina. (YouTube)

Se conoce muy bien que Aída Martínez no se guarda ningún comentario. La modelo no dejó de referirse a Magaly Medina en una entrevista con el periodista deportivo Giancarlo Granda para su canal de YouTube “Tiempo Muerto”. Y es que la figura de la farándula arremetió una vez más contra la popular ‘Urraca’.

Todo comenzó cuando el comunicador le recordó que ha mantenido fuertes discusiones en el mundo del espectáculo, pues Aída Martínez ha protagonizado escándalos con distintos personajes a lo largo de su carrera televisiva como con Tilsa Lozano, Shirley Arica, entre otras.

“Tú haz ido por peces gordos. No te haz peleado con alguien chiquito. Haz tenido broncas como con Tilsa, Magaly...”, dijo el narrador de GOLPERÚ y a lo que Aída Martínez comenzó asegurando que la exvengadora es mejor que Magaly Medina. “Tilsa le saca la mugre a Magaly. En su entrevista, (Tilsa) se la comió viva”.

Aída Martínez considera que Magaly Medina no es su rival. (Captura)

Asimismo, aclaró que no considera a la periodista como una de sus rivales. Además, se tomó unos minutos y sin pelos en la lengua tildó a la periodista de “bataclana” y “vulgar” indicando que todos los calificativos que le ha podido decir en el pasado los refleja en Magaly TV La Firme.

“¿Mi más grande rival Magaly? Imposible loco. La mujer es inculta, no sabe hablar ni expresarse. Todos los calificativos que ella me ha dado a mí: ‘chabacana, vedette, bataclana, vulgar, cantinera’ todo eso es ella. Es como si ella se lo dijera en el espejo. Todo su programa es eso, las cosas que ha hecho”, expresó.

Finalmente, la arequipeña recalcó que la figura de ATV no es alguien con quien desee pelear. “Para mí no es alguien de nivel con quién yo me he podido pelear, definitivamente”. Como se sabe, ambas han dejado en claro que no se pueden ver ni en pintura y han tenido más de un enfrentamiento público.

Recordemos que, el último intercambio de palabras que tuvieron y que acaparó las portadas de los medios de comunicación fue cuando la conductora la criticó por responderle con insultos frente a su pequeña hija. La influencer no pasó desapercibido sus palabras y volvió a contestarle refiriéndose a su hijo.

Aída Martínez despotrica contra Magaly Medina. (Instagram / ATV)

¿Qué dijo Aída Martínez sobre el hijo de Magaly Medina?

En octubre del 2021, Aída Martínez y Magaly Medina causaron revuelo en la farándula peruana al ser protagonistas de dimes y diretes. Mientras que la periodista la criticaba en las emisiones de su programa, la modelo utilizaba sus redes sociales para contestarle.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Aída Martínez le recordó a la presentadora de espectáculos que su único hijo no asistió a su boda con Alfredo Zambrano. Esto luego de que Magaly la tildara de “vulgar y chabacana” por sus formas de expresarse.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, dijo en tono de burla.

“Vulgar, corriente, chabacana, por favor, entre gitanas no nos vamos a leer las manos. Toda la vida soñaste con ser una bataclana. Me das pena, me das lástima, porque me imagino que tu rating debe estar en picada. Pobrecita, ¿y tu periodismo profesional? Verdad, no terminaste la universidad”, agregó.

Magaly Medina y Aída Martínez. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO