Magaly Medina mostró su respaldo a Samu en posible demanda de Janet Barboza: “Voy como tu testigo”

Vídeo: Magaly Tv La Firme.

El último viernes 12 de agosto, la periodista Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para agradecer a Samuel Suárez por haber defendido su trabajo durante la pelea que viene protagonizando con Janet Barboza.

Como se recuerda, el chico de Instarándula sacó cara por la popular urraca cuando Barboza la llamó ‘mezquina’ por decir que la noticia de la hija de Tommy Portugal era su exclusiva.

“Yo le agradezco a Samuel Suárez. No necesito que nadie me defienda porque yo hago oídos sordos a muchos comentarios y críticas. ‘Samu’ quiso aclarar porque como ha trabajado en programas de espectáculos, sabe cómo funciona”, manifestó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, celebró que Samuel confesara en su medio lo que ella ya sabía: que la producción de otros programas de espectáculos están pendientes del contenido que ella lanza para que sean rebotados en sus canales. En ese sentido, consideró que es bueno saber que alguien la reconoce sin ninguna mezquindad.

“Soy la mujer más generosa del mundo porque no ando quejándome cuando se agarran mis notas, acá nos cuesta, no es fácil, es sangre, sudor, lágrimas, renegadas, la gente tiene que amanecerse y r esulta que uno tiene la primicia y otros están sentados a ver cómo le sacan el jugo ”, acotó.

Se ofrece como testigo

El creador de Instarándula reveló en la red social la llamada telefónica que la conductora de América Hoy, donde le recuerda su colaboración monetaria cuando él estaba muy grave con Covid-19, y además le hace una advertencia por llamarla “carroñera”.

“Dije vamos a llamar a Samuel, que en algún momento de su vida pasó un momento difícil, recurrieron a mí para que apoyar, porque era un momento que tú necesitabas, pero sí me asombró muchísimo leer esas palabras que el diario las pone como si hubieran salido de tu boca”, sostiene Janet en la llamada telefónica a Samuel

Ante ello, Magaly Medina suscribió el calificativo “carroñera” contra Janet Barboza, y momentos después se ofreció como testigo para apoyar a Samuel Suárez en caso sea demandado por la popular “Rulitos”.

“Esta es una bajeza... carroñera está bien dicho, es tu opinión. El día que te enjuicien yo voy como tu testigo y muestro el contexto . Gracias Samu, te agradezco y te pido disculpas porque eso no se espera de una persona que está frente a cámaras. Bajezas como esa hay que dejárselas a otro tipo de gente, pero una lástima que Gisela haya contratado a esa gente para que trabaje a su lado, una lástima porque se dirigen a un público grande de amas de casa”, indicó la urraca.

La respuesta de ‘Samu’ a Janet

El joven periodista se mostró molesto por el accionar de Janet Barboza. “No me parece, Janet, que me tengas que recordar el momento duro que pasé y decirme cuánto dinero diste en esos momentos, me parece recontra bajo”, dijo.

En ese sentido, Samuel agradeció a quienes lo apoyaron desinteresadamente y enfatizó que su colaboración no significa que tenga “que pasarle la franelita toda la vida”.

“Yo acá estoy para opinar dar un punto de vista y decir lo que pienso claramente. Me parece recontra bajo que tenga que recordar en estos momentos que ella dio dinero para salvarme la vida, me pareció que no era necesario hacerlo. Que sea la última vez que me escribas al WhatsApp”, aseveró notablemente molesto.

“Ya está señora Janet, tome usted las medidas que desee usted hacer por decir lo que yo dije”, finalizó.

