Juliana Oxenford explota contra los insultos de Jorge Luna, de ‘Hablando Huevadas’: “Triste misógino”

El conductora de Hablando Huevadas lanzó insultos de fuerte calibre a Juliana Oxenford. | YouTube

Juliana Oxenford no toleró los insultos de Jorge Luna y le respondió a través de sus redes sociales. El conductor de ‘Hablando Huevadas’ usó su programa de YouTube para referirse a la periodista, a quien le propinó fuertes calificativos. Estos comentarios no cayeron en sacó roto y la periodista no tardó en responder.

Una vez más, los conductores hacen noticias por sus fuertes expresiones. Esta vez hacia la conductora de TV. En una reciente emisión, Jorge Luna indicó: “Hasta ahorita estoy esperando que salga la risa antipática de Juliana Oxenford a ver qué chu... dice ¿o solo sabe tirar mier... esa huevona?”.

Como se recuerda, la rubia se ha pronunciado abiertamente en contra del programa, indicando que existe libertad de expresión, pero si fuera por ella cerraría el programa.

Por su parte, Ricardo Mendoza no dudó en secundar a su compañero Jorge Luna y le recordó que los llamó “huevonazo” y en señal abierta. Estas palabras enervaron más al polémico conductor e indicó: “Yo acá te puedo decir cojudaza, acá, en televisión no puedes, nosotros somos libres”, generando la risa y el aplauso de los presentes.

Estas palabras tuvieron la rápida respuesta de Juliana, quien muy mortificada escribió a través de su cuenta de Twitter: “Triste misógino que se burla hasta de personas con capacidades especiales”.

Juliana Oxenford se defiende de Jorge Luna tras recibir insulto | Instagram.

Recibe el apoyo de Lorena Álvarez

La periodista remató diciendo: “¡Sigan ladrando!”. Esta publicación ha logrado la reacción de los usuarios de las redes, además de las palabras de aliento de sus colega Lorena Álvarez.

“Abrazo Juliana, cuánta violencia escudada en la “libertad””, le escribió la periodista.

“Gracias, Lorena Álvarez. Estos tipos creen que burlarse de las mujeres, de personas con síndrome down, es gracioso. Lo más triste es que existen quienes los aplauden. Un beso”, respondió Juliana Oxenford, conductora de Al Estilo Juliana.

Juliana Oxenford se defiende de Jorge Luna a través de Twitetr.

