Ricardo Mendoza, de Hablando Hueva***, no formará parte de Asu Mare 4: “Han prescindido de mí”

Ricardo Mendoza no estará en la cuarta entrega de Asu Mare. (Foto: Instagram)

En los últimos meses Ricardo Mendoza se ha convertido en un popular personaje de internet por el show que ofrece junto a Jorge Luna en el teatro Canout. Sin embargo, antes de ser un reconocido comediante, se animó a ingresar al mundo de la actuación y formó parte de la trilogía de Asu Mare.

El papel que tuvo en la película de Carlos Alcántara fue la de ‘Tarrón’, uno de los amigos de ‘Cachín’. Ahora, durante la última edición de Complétala, el cómico contó que la producción lo llamó para decirle que no iban a contar con él para una nueva entrega de esta cinta.

La decisión de no tenerlo en la cuarta entrega de Asu Mare se debería a las diferencias que tiene con el ex Pataclaún, pues como se recuerda ellos rompieron palitos luego que Ricardo Mendoza, junto a Jorge Luna, se burlaran en uno de sus shows de las personas que tienen autismo.

Debido a los desafortunados comentarios de ambos personajes, Carlos Alcántara se pronunció mediante su cuenta de Instagram y les mandó una clara indirecta a los conductores de Hablando Huevad... Desde esa fecha ellos habrían decidido cortar todo tipo de vínculo, esto pese a que son familiares.

“ Va a haber una más, yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película), es más iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mi y lógicamente yo de ellos ”, contó Ricardo Mendoza.

Asimismo, el comediante señaló que tuvo una reunión con algunas personas de producción y le dijeron directamente que la película iba a tomar ‘otro rumbo’. “ Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro ‘vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje (Tarrón)’ ”, añadió.

Al escuchar que ya no iban a requerir de sus servicios, Ricardo Mendoza de manera inmediata les dijo que él tampoco tenía la intención de participar, pues no tenían el suficiente dinero para pagarle. “Que bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito, yo venía con lo mismo”, indicó.

Además, esto no fue lo único que reveló el comediante, también sostuvo que por coincidencias de la vida a un amigo suyo lo llamaron para realizarle un casting para Asu Mare 4, en el que sorpresivamente estaban buscando un personaje bastante parecido al que interpretaba.

“Me han llamado para un casting porque están buscando una suerte de reemplazo tuya”, dijo entre risas el conductor de Hablando Huevad... para dar por finalizado su participación en la película de Carlos Alcántara.

Carlos Alcántara se mostró afectado por las burlas de Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre las personas con síndrome de Down. (Fotos: Instagram)

¿CUÁNDO PODRÍA TERMINAR HABLANDO HUEVAD...?

A pesar del cariño que sienten varios fanáticos por el programa que se transmite por YouTube, Ricardo Mendoza y Jorge Luna anunciaron que el fin de Hablando Huevad... podría estar muy cerca.

La Chola Chabuca le preguntó a Jorge Luna sobre su mayor sueño y este respondió: “ Uno de ellos es, junto a mi hermano Ricardo, tener un teatro y queremos que se termine Hablando Huevad... de una vez , queremos que se acabe en el Estadio Nacional. Ese es nuestro sueño”.

