¿Carlos Alcántara se peleó con su sobrino Ricardo Mendoza? Esto dijo sobre Hablando Huevadas

Ricardo Mendoza, comediante de Hablando Huevadas, ha estado en el ojo de la tormenta en más de una oportunidad debido polémico humor negro. Desde que se burló junto a Jorge Luna sobre la selección peruana de futsal de personas con síndrome de Down, se cree que tiene una mala relación con su tío, el destacado actor Carlos Alcántara.

Como se recuerda, el popular ‘Cachín’, quien tiene un hijo que padece de autismo, no toleró que los cómicos hayan incurrido en mofarse de un trastorno genético en pleno show en vivo. Es por eso que alzó su voz de protesta a través de sus redes sociales, demostrando así que no está de acuerdo con el tipo de bromas que realiza Hablando Huevadas.

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica, hay mucha gente aún que continúa burlándose y riéndose de ellos, ¡basta ya de hablar huevadas!”, escribió en su cuenta oficial de Instagram junto a los hashtags “Respeto” e “Inclusión”.

Sin embargo, y en una reciente entrevista con Día D, Carlos Alcántara aseguró que en ningún momento quiso arremeter contra su sobrino, sino que solo estaba dando su opinión en torno a la polémica que se inició meses atrás, pues era un tema que le tocaba de cerca.

“A mí me preguntan sobre el humor y sale ‘arremeten contra Hablando Huevadas’. Yo nunca he dicho nombres, nunca le he dicho directamente, yo he hablado de manera general porque soy padre de un chico especial. Que eso sea motivo de burla, que se sientan con derecho de hacerlo porque lo suyo es ‘humor’, es su rollo. Pero cuando tocan a los míos, yo salto y lo haré siempre”, aclaró.

Asimismo, explicó que si tiene algo que decirle a Ricardo Mendoza o a Jorge Luna, lo hará pero en privado. “Si es algo contra ellos, se los diré en persona. ‘Ven, loco, vamos a hablar un ratito’. Les digo las cosas como son y punto. El tema no es solucionar las cosas con malcriadez, ni con golpes ni nada No estoy a esas alturas para perder mi tiempo”.

Cabe resaltar que Carlos Alcántara no ahondó más en el tema porque, si bien es cierto que Ricardo Mendoza es su sobrino directo, indicó que “tiene una desvinculación de toda la parte de la familia de su papá tontamente”.

RICARDO MENDOZA NO VA MÁS EN “ASU MARE 4

Debido a su vínculo familiar con Carlos Alcántara, el comediante de Hablando Huevadas actuó en la trilogía como ‘Tarrón’, uno de los amigos de ‘Cachín’. Sin embargo, no formará parte de la cuarta entrega tras las últimas polémicas que ha protagonizado.

“Va a haber una más, yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película). Es más, iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mí y lógicamente yo de ellos”, contó en una reciente edición de “Complétala”.

A su vez, el comediante señaló que tuvo una reunión con algunas personas de producción y le dijeron directamente que la película iba a tomar ‘otro rumbo’. “Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro ‘vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje (Tarrón)’”, añadió.”

Al escuchar que ya no iban a requerir de sus servicios, Ricardo Mendoza de manera inmediata les dijo que él tampoco tenía la intención de participar, pues no tenían el suficiente dinero para pagarle. “Que bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito, yo venía con lo mismo”, indicó.

