Carlos Alcántara indignado con Hablando Hueva... por chistes sobre personas con síndrome de Down

Carlos Alcántara se mostró afectado por las burlas de Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre las personas con síndrome de Down. (Fotos: Instagram)

Ricardo Mendoza y Jorge Luna, de Hablando Huevadas, siguen en el ojo de la tormenta por haber realizado chistes sobre personas con síndrome de Down en una de sus presentaciones. Además de las diversas instituciones que han salido a rechazar su contenido, Carlos Alcántara se sumó a la lluvia de críticas, dejando en claro que poco o nada le importa que uno de los comediantes sea de su propia familia.

Recordemos que el actor nacional es tío de Ricardo Mendoza, a quien incluyó en su película biográfica “Asu Mare”. No obstante, eso no ha sido impedimento para que alce su voz de protesta en contra del polémico dúo. El popular ‘Cachín’, quien tiene un hijo con autismo, no toleró que los youtubers hayan incurrido a mofarse de un trastorno genético.

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica, hay mucha gente aún que continúa burlándose y riéndose de ellos, ¡basta ya de hablar huevadas!”, escribió Alcántara en su cuenta oficial de Instagram junto a los hashtags “Respeto” e “Inclusión”.

Post de Carlos Alcántara en contra de Hablando Huevadas. (Foto: Captura Facebook)

Con esto, el artista nacional deja en claro cambiado de opinión con respecto a Ricardo Mendoza, a quien calificó en el pasado como un “gran comediante”. Y es que pese a las disculpas públicas que dio el cómico por haberse burlado de un caso de agresión sexual, vuelve a ser blanco de críticas por sus desatinados comentarios.

EL CHISTE QUE DESATÓ LA POLÉMICA

Durante un show presencial, Jorge Luna empezó hablando sobre la Copa Mundial Futsal Down 2022, la cual no conocía hasta ese momento. Mientras explicaba en qué consistía este torneo, soltó un par de indirectas que llamaron la atención del público. “No soy muy hincha del fútbol Down, no lo he seguido, no sé quiénes son sus estrellas, quienes son sus diferentes”, indicó Jorge Luna, causando la risa de los presentes.

La cosa no quedó allí porque a Ricardo Mendoza no se le ocurrió mejor idea que agregar otra burla. “Lo que más me ha llegado es que no entendieron el chiste, llegó con retraso”, dijo. Esto generó las carcajadas de los asistentes, quienes entendieron de inmediato el doble sentido de sus palabras.

Conductores generan indignación por burlarse de las personas con Síndrome de Down. (Video: Twitter)

OLA DE INDIGNACIÓN

Las bromas del dúo de Hablando Huevadas sobre las personas con síndrome de Down se hicieron rápidamente virales en redes sociales. La primera en explotar contra los youtubers fue Juliana Oxenford. “Esto no es hablar huevadas, esto es ser un par de huev...”, escribió en su cuenta de Twitter. Posterior a ello, los criticó en su noticiero.

El Colectivo Down Perú también levantó su voz de protesta “ante cualquier tipo de burla y/o discriminación de las personas con síndrome de down y sus familias”. A través de un comunicado, manifestaron su total rechazo ante “las palabras ofensivas y de índole discriminatoria vertidas en el ‘programa’ o show de stand up comedy Hablando Huevad*s, dirigido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza”.

Colectivo Down

Bajo el hashtag #NoEsBromaEsDiscriminación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció sobre la última polémica de Hablando Huevadas. La institución aseguró que “no hay gracia” ni es “chiste” cada vez que se burla de las personas con discapacidad, puesto que “estamos dando un paso hacia la discriminación, que es un delito”.

“¿El humor debe ser burla? No hay gracia en exacerbar prejuicios y estereotipos sobre personas con discapacidad. Cada vez que nos reímos de un “chiste” sobre personas con síndrome de Down, estamos dando un paso hacia la discriminación, que es un delito”, tuiteó el MIMP.

SEGUIR LEYENDO: