Juliana y Lucía Oxenford sorprenden al posar juntas en la boda de su hermano tras largo distanciamiento

Juliana Oxenford se dejó ver al lado de su media hermana Lucía Oxenford en una fotografía donde posan junto a algunos miembros de su familia en la reciente boda de su hermano. Ambas sorprendieron al aparecer en la misma foto, pues se sabe que no tienen una buena relación e, incluso, se han criticado mutuamente en el pasado.

Las dos son hijas del actor Marcelo Oxenford, quien también estuvo en la celebración y se mostró muy feliz en la instantánea. Todo ello se dio a conocer en las redes sociales de la actriz, ya que publicó las imágenes del evento.

“Se casó mi hermano Manu, el único de 4 hermanas, se casó con Andrea, una chica increíble. No comparto más fotos por respeto a su intimidad, pero quería compartir un poquito de esta celebración tan linda”, escribió Lucía Oxenford en su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de que, Juliana Oxenford no tuvo problemas en aparecer en la foto familiar, no ha compartido otra imagen al lado de su media hermana, quien también es hija de la reconocida actriz Yvonne Fraysinett, recordada por su papel de Francesca Maldini en la teleserie Al Fondo Hay Sitio.

La conductora de noticias y la modelo publicaron fotografías por separado junto a sus hermanos. Lo cierto es que las dos se vieron las caras tras varios años de estar distanciadas. Recordemos que, su enemistad inició en el 2017, cuando la periodista causó polémica por culpar a su padre de haberla “abandonado” cuando tenía seis años.

“Tengo un sentimiento muy arraigado de abandono. Me dejó mi padre, se murió mi novio y me separé del papá de mi niña”, dijo a Trome cuando era conductora de 90 Central de Latina, despertando los rumores sobre una mala relación que llevarían padre e hija.

MEDIAS HERMANAS QUE NO SE HABLAN

A través de una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Lucía Oxenford dejó en claro una vez más que no mantiene una comunicación con su media hermana. “No tenemos una relación desde que tengo uso de razón y no porque yo no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, respondió a un curioso usuario.

En el 2020, Magaly Medina le preguntó a la periodista cómo era su relación con Lucía Oxenford, ya que la publicación que realizó en Instagram daba a entender que era Juliana quien no quería relacionarse con su media hermana.

“Alguna vez me preguntaron por mi papá y fui absolutamente honesta porque no tengo mayor relación, después salieron a bombardearme... Yo en realidad nunca he tenido la necesidad de hablar de terceras personas para lograr algo en la vida. La gente que sigue sabe empecé desde abajo (...) No quiero hablar de gente que definitivamente no tengo relación, un montón de veces me han preguntado el porqué no tengo relación con mi familia, pero escúchenme la familia puede estar unida sin seguir el concepto básico”, explicó Oxenford.

Luego de la entrevista, Lucía Oxenford arremetió contra su hermana a través de sus redes sociales, dejando en claro una vez más que su relación no era buena.

“Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita, hay dos opciones: o te está mintiendo o realmente no es un humano. Yo estoy bien tranquila donde estoy, por terminar mi carrera, así que sus “no eres nadie” se los pueden ir tragando, mi vida es otra. No necesito de gente hipócrita y malintencionada en mi vida (...). Yo sí soy transparente con la mía”, expresó Lucía en Twitter.

