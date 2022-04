Defensoría pide a Indecopi fiscalizar show de “Hablando Huev...” tras burlas contra personas con síndrome de Down

La Defensoría del Pueblo envió un oficio al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), solicitando que se fiscalice al programa “Hablando Huevadas”, luego que los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, emitieran comentarios discriminatorios contra las personas con síndrome de Down.

Asimismo y cumpliendo con sus funciones, la defensoría también envió un documento a la Municipalidad de Miraflores a fin de que investigue el acto discriminatorio en el distrito, ya que el show fue grabado en un teatro Canout, ubicado en dicha jurisdicción.

“Cabe precisar que, las acciones y expresiones que vulneren los derechos de las personas con discapacidad y, en particular, los derechos de las personas con Síndrome Down, son consideradas también como un tipo de violencia psicológica y moral, dado que atentan contra su dignidad y propician su exclusión y discriminación ”, expresó la institución con respecto a las expresiones fueras de lugar de los presentadores Ricardo Mendoza y Jorge Luna.

CAPITÁN DE SELECCIÓN DE FUTSAL DOWN RESPONDE

El capitán de la Selección Peruana de Futsal Down, Edgard Gómez, también opinó sobre las burlas emitidas por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quien prefirió restar importancia a dichos comentarios y aseguró que el equipo nacional esta concentrado solo en la Copa Mundial de Futsal Down 2022.

“Lo que más nos importa es seguir enfocándonos en los deportes y, a la vez, ignorar a esas personas que hablan así. Solo estamos enfocados en nuestro trabajo, lo que dicen los demás no le vamos a dar importancia, porque sabemos lo que valemos ”, indicó en diálogo con Exitosa.

En ese mismo contexto, contaron detalles de su participación en la Selección Peruana de Futsal Down y en la última competición mundial que se realizó en el velódromo de la Videna, donde lograron obtener el sexto puesto. Ante esto, no dudaron en solicitar al Instituto Peruano del Deporte (IPD) no dejar de apoyarlos para que el equipo continúe entrenando con normalidad en el recinto deportivo.

ANTECEDENTES

Hace unos meses, el conductor Ricardo Mendoza junto a Norka Gaspar fueron blanco de críticas, luego que minimizaran y se burlaran del caso de una menor de edad que había sido acosada sexualmente dentro de un bus de transporte púbic o, lejos de condenar estos actos de violencia hacia la mujer, ellos bromearon con el testimonio.

Además, Ricardo Mendoza también contó otra historia sobre una persona sordomuda que, evidentemente, no podía contar lo que le ocurría en un tono burlesco y lleno de mofa.

Antes de esta polémica, estos comediantes fueron criticados por atacar a la hija de la influencer Melissa Paredes, luego que se conociera el amorío de la exmodelo con el bailarín Anthony Aranda.

“A la hija de Melissa le dicen ‘niña criada por animales’. Porque su papá es un gato y su mamá es tremenda...”, dijo Ricardo Mendoza al público, desatando la risa de todos los asistentes del show.

Como se puede observar, no es la primera vez que Jorge Luna y Ricardo Mendoza tienen estos comentarios desatinados, cargados de machismo y mofa escudándose en un show en donde se “hablan huev...”, es por eso que en más de una ocasión diversos colectivos e incluso el ministerio de la Mujer se ha pronunciado sobre el comportamiento de ambos sujetos.

