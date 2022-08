Carlos Thornton y su reflexión sobre las ‘tentaciones’: “A todos los hombres nos ha pasado”

Carlos Thornton dejó entrever que su ampay con Bárbara Cayo lo hizo recapacitar sobre las 'tentaciones' en la juventud. (América TV)

Este 16 de agosto, el programa En Boca de Todos realizó su secuencia ‘Catarsis’ donde se habla de temas sociales junto a un especialista y se invita a algunas figuras del espectáculo para que compartan sus experiencias personales.

Esta tarde se conversó sobre las ‘Tentaciones’, el cual hace referencia a la infidelidad en una relación sentimental. Durante la dinámica, Tula Rodríguez comenzó preguntándole a cada uno de los presentes: “¿Haz caído en tentación?”, consultó la presentadora.

Uno de los que estaban sentados en el set era el actor Carlos Thornton, quien sorprendió con su primera respuesta. “Carlos, tú tienes 20 años de matrimonio que no son fáciles, ¿tentaciones siempre hay?”, dijo la conductora y a lo que el también escritor contestó: “Las tentaciones las puedes encontrar en tu casa hasta con tu misma mujer. Y eso es lo más bonito de todo, no necesitas buscarla en la calle” .

Carlos Thornton habló sobre las 'tentaciones' en los jóvenes. (Captura TV)

Aunque en un primer momento sus palabras fueron aplaudidas, la actriz Leslie Stewart no aguantó la risa y lo tildó de mentiroso. Rápidamente, Tula Rodríguez salió en defensa de Thornton asegurando que los errores del pasado son para aprender.

Recordemos que, Carlos Thornton protagonizó uno de los ampays de Magaly Medina en la década del 2000. El actor fue captado besándose con la actriz Bárbara Cayo cuando ambos estaban casados con otras personas. Este escándalo provocó el divorcio de la mamá de Alessia Rovegno.

“Pero puede haber aprendido del error. Carlos, sí te haz equivocado y por ende aprendiste. Hoy por hoy puedes decir lo que piensas”, señaló la exvedette con el rostro serio. Por su parte, Thornton afirmó que las hormonas en los hombres siempre se “alborotan” cuando se es joven.

“De joven las tentaciones alborotan las hormonas de todos los hombres y eso nos lo pueden decir todos. Nadie puede decir ‘no, nunca me ha pasado’”, sentenció.

Finalmente, el doctor Tomás Ángulo se mostró de acuerdo con lo dicho por Thornton. “Entre los 20 y 30 años el nivel de testosterona es muy alto en los hombres. Ellos van a tener más probabilidades de ser muy infiel. Las mujeres también, las que tienen más incidencia en testosterona”.

Bárbara Cayo y Carlos Thorton fueron protagonistas de un ampay. (Foto: Composición)

Alessia Rovegno habló por primera vez del ampay de su madre Bárbara

Los años siguientes después de las imágenes donde se evidenciaba una infidelidad por parte de Bárbara Cayo a su esposo y Carlos Thornton a su pareja, ninguno de los dos se pronunció al respecto. Sin embargo, Alessia Rovegno comentó cómo enfrentó la separación de sus padres.

Cabe mencionar que todo sucedió cuando la actual Miss Perú tenía solo 2 años de edad y su hermana mayor, 4. Bárbara Cayo y Lucho Rovegno vivían en familia hasta que se difundió el ampay. Los dos anunciaron su separación y, posteriormente, su divorcio.

“Si bien me mantuvieron al margen, no era igual verlos juntos. Ahora los veía por separado y creo que esas cosas hacen crecer, y a veces es mejor ¿no? Que se separen a verlos en una relación que tal vez no van, que tal vez son muy diferentes. Lo que sea más sano para uno es lo mejor, y si eso era lo más sano, lo importante es que se lleven bien”, señaló en la entrevista que fue emitida el pasado domingo 19 de junio.

La modelo ya sanó todas las heridas y solo tiene presente el gran amor que le dieron sus padres durante su crecimiento. “Crecí con eso, y al final ellos tienen una relación súper buena, súper sana, es muy bonita la relación que tienen hoy en día. Y con tal que ellos esté bien, felices, yo voy a estar bien feliz”, explicó.

SEGUIR LEYENDO