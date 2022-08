Tula Rodríguez y Erick Osores: Los motivos por los cuales terminaron su corto romance

Tula Rodríguez y Erick Osores y la relación que tuvieron. Foto: composición.

La conductora de En Boca de Todos, Tula Rodríguez aceptó la invitación del periodista deportivo Erick Osores para ir a una entrevista a su canal de youtube de ‘Erick y Gonzalo’. Y es que el pasado lunes 1 de agosto, los conductores del magazine del mediodía no dudaron en comentar acerca de la invitación que le hizo Erick a su compañera a través de las redes sociales.

Puesto que Manju Mantilla y Ricardo Rondón pensaban que Rodríguez no iba aceptar ir porque en el pasado ellos mantuvieron una relación sentimental, por el contrario Tula dijo que no tendría ningún problema en acudir al programa de Youtube de Osores y Nuñez.

El comentarista deportivo le envió un mensaje a la presentadora de televisión, invitándola a que graben juntos una entrevista y ella aceptó. El video se hizo viral en muy poco tiempo en Tik Tok.

“Quiero aprovechar para invitar a mi amiga Tula Rodríguez. Tulita te llevó en mi corazón, sabes como te aprecio y lo bien que me pone tu éxito. Te invito para que nos acompañes en el programa “Erick y Gonzalo” uno de estos jueves o lunes”, se le escucha decir a Osores.

Erick Osores invita a Tula Rodríguez a su canal de YouTube. (VIDEO: TikTok)

En el programa de América Televisión, el comunicador Ricardo Rondón le preguntó a Tula Rodríguez si tendría algún problema en ir y la también actriz indicó que no “Me pongo nerviosa, claro. Yo no tengo ningún problema. Erick es mi amigo y por supuesto si me invita, allí estaré donde me invite. Sí (responderé a todo), que él me pregunte. ¿Cuál sería el problema?”, dijo la figura de América TV.

Además, lo llenó de elogios e indicó que le parece un hombre guapo y que la relación que mantienen es de una linda amistad. “Yo no tengo ningún problema, es más, voy con las cámaras del programa, no hay ningún problema cuando hay una amistad de por medio (...) Es un hombre guapo, atractivo, inteligente. Cuando era más joven, me gustaba; ahora me parece igual de guapo, pero con unos años más”, acotó Rodriguez Quintana.

Tula Rodríguez se pone nerviosa con invitación de Erick Osores a su canal de YouTube. (VIDEO: América TV)

Pero, ¿En qué tiempo estuvieron juntos y quien de ello se encargó de confirmar la relación?

Según imágenes del programa de espectáculos de Magaly Medina, ellos fueron captados en una situación bastante cariñosa en un local nocturno, pero su relación duró pocos meses porque a los meses fue captado con Shakira Campos, quien había sido vinculada sentimentalmente con el actor cómico de Edwin Sierra.

Erick Osores fue visto con Tula Rodríguez en local nocturno. Video: Magaly Teve- Canal de youtube Rob Core.

El conductor del bloque deportivo de América Noticias confirmó que había tenido una breve relación con la popular ‘Peludita’ cuando asistió al programa de Ernesto Pimentel, en junio del 2012.

El compañero de Óscar del Portal comentó a la Chola Chabuca, que tenía bonitos recuerdos del tiempo que compartió con Rodríguez, en su programa que se llamaba en ese entonces, Super Sábado.

“Yo le tengo mucho respeto a Tula Rodríguez, es una persona que quiero mucho y fuimos muy buenos amigos. Me da mucha felicidad que también sea feliz”, fue lo expresó en esa entrevista, según el diario el Trome.

Recordó que antes de formalizar, salieron algunas semanas como amigos, pero con el pasar el tiempo decidieron mantener dicho vínculo en privado debido a que ella era una bailarina que recién ingresaba al mundo de la televisión.

“Yo creo que se sabe (que fueron pareja) desde hace tiempo. Fue un tema que en ese momento no se quiso hacer público, pero hay un bonito recuerdo”, agregó Osores.

MOTIVOS DEL FIN DE SU RELACIÓN

En esa ocasión, Erick Osores no se animó a revelar los motivos exactos de la ruptura de su romance, no obstante, resaltó que fue una persona muy importante para su vida y que valora mucho. Esperemos que con el encuentro que tendrán para la plataforma digital de Erick y Gónzalo puedan revelar un poco más de su historia de amor que vivió la actriz antes de conocer al padre de su única hija, Javier Carmona, y él ser un conductor reconocido como lo es actualmente.

Tula Rodríguez y Erick Osores son parte de la familia de América Televisión desde hace algunos años. Ella conduce el magazine “En Boca de Todos”, mientras que el comunicador está a cargo de la conducción del bloque deportivo de ‘América Noticias’ y ‘Fútbol en América’, que se emite todos los domingos.

La presentadora de televisión tiene 45 años y una adolescente de trece años. Por su parte, el periodista deportivo cumplió hace poco 46 años, se encuentra separado y tiene dos hijos varones. Pocas veces se les ha visto juntos y compartiendo set de TV, pese a trabajar en el mismo canal.

Tula Rodríguez quiso evitar que sus compañeros de conducción hablen de Erick Osores. (Foto: Captura / Instagram)

SEGUIR LEYENDO: