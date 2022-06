Alessia Rovegno sorprende al hablar de la separación de sus padres Bárbara Cayo y Lucho Rovegno

Alessia Rovegno cuenta cómo vivió la separación de sus padres. (Foto: Composición)

A través de una entrevista para Día D, Alessia Rovegno dio detalles de cómo se sintió tras la separación de sus padres Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, cuando ella tenía solo 2 años de edad y su hermana mayor, 4. Como se recuerda, la cantante y el empresario se separaron a causa de un ampay.

No se sabe de los problemas que hayan tenido anteriormente la pareja, solo de un ampay que salió a la luz, donde Bárbara Cayo fue la protagonista. La actriz de la recordada serie Torbellino fue captada besando a su compañero de actuación Carlos Thorton en la década del 2000. Después de ello, la pareja anunció su separación y más adelante su divorcio.

Alessia cuenta por primera vez cómo enfrentó esa situación y cómo se siente hoy en día. La reina de belleza, quien usa con mucho cuidado sus palabras, resaltó que este proceso le ha ayudado a madurar mucho.

“Si bien me mantuvieron al margen, no era igual verlos juntos. Ahora los veía por separado y creo que esas cosas hacen crecer, y a veces es mejor ¿no? Que se separen a verlos en una relación que tal vez no van, que tal vez son muy diferentes. Lo que sea más sano para uno es lo mejor, y si eso era lo más sano, lo importante es que se lleven bien” , señaló.

PUEDES LEER: Alessia Rovegno: ¿Por qué causó tanta polémica su carrera de candidata a Miss Perú 2022?

Hoy en día, la Miss Perú expresa que ya sanó todas las heridas y que solo tiene presente el gran amor que le dieron sus padres durante su crecimiento. “Crecí con eso, y al final ellos tienen una relación súper buena, súper sana, es muy bonita la relación que tienen hoy en día. Y con tal que ellos esté bien, felices, yo voy a estar bien feliz”, explicó.

Alessia Rovegno es la nueva Miss Perúl. (Foto: Composición)

ADMIRACIÓN POR SU PADRE LUCHO ROVEGNO

La modelo expresó la gran admiración que siente hacia su padre, no solo porque aprendió de él no dejar de luchar nunca, sino porque jamás se alejó de ella y su hermana. Siempre estuvo pendientes de ella durante su niñez hasta el día de hoy.

“Él es papá gallina, él nos llevaba al cole, nos recogía, nos traía, nos bañaba, nos cambiaba, nos llevaba al parque, y también con todo eso trabajaba desde las 5 am hasta las 10 de la noche en la panadería. Es un ejemplo total de ser humano, es muy noble, es muy humilde, es muy bueno. Yo me muero por él, yo babeo por mi padr e”, señaló con una gran sonrisa.

MIRA TAMBIÉN: Así fue la pasarela, discurso y coronación de Alessia Rovegno, la Miss Perú 2022

Fue precisamente las enseñanzas de su padre que le permitieron salir adelante y lograr lo que se proponía. Alessia Rovegno cuenta que quiso estudiar siempre Educación Inicial, sin embargo, lo tuvo que dejar luego que una agencia de New York le ofrecieran un contrato para modelar.

“Era la posibilidad de ser una mujer independiente, era también lo que mi papá nos ha inculcado desde chiquita, de ser independiente, de trabajar. Y sí, la primera oportunidad que tuve, la tomé” , indicó la pareja de Hugo García.

SEGUIR LEYENDO: