Néstor Villanueva queda en shock al enterarse de que salió su divorcio con Florcita Polo

Néstor Villanueva quedó impactado con noticia de divorcio con Florcita Polo. América TV / América Hoy.

Néstor Villanueva quedó en shock al enterarse de que salió la resolución de su divorcio con Florcita Polo Díaz. Un reportero de ‘América Hoy’ se lo comunicó mediante una llamada por teléfono y él atinó a colgar la llamada.

Por su lado, la hija de Susy Díaz se mostró más feliz que nunca con la noticia, ya que se pudo ver su rostro de felicidad, a través de una videollamada que el programa de América Televisión le hizo, el último viernes 12 de agosto, para saber las impresiones de la noticia de la separación oficial.

“Feliz y emocionada por la gran noticia. Fue mi abogado, quien me llamó por teléfono. Estoy feliz y contenta” , dijo inicialmente, aunque precisó que aún deben “esperar de dos a tres meses” para que se complete el trámite de divorcio.

Néstor Villanueva tuvo otro tipo de reacción y quedó estupefacto con la noticia, tan es así que colgó la llamada del reportero de programa de Ethel Pozo, quien le había marcado para avisarle de la noticia.

El periodista le preguntó si sabía que ya había salido la resolución de su divorcio y el cantante respondió muy confundido. “ No (sabía). Ya. No, yo normal, si eso ya está hace tiempo . Dame un toque que me está entrando una llamada”. Y luego colgó la llamada.

Luego, el cumbiambero explicó a la producción de América Televisión que se encontraba en pleno trabajo de mudanza a su departamento en Los Olivos y que, por ese motivo, no había tenido tiempo de conversar con su abogado con respecto al tema.

Florcita se fue de viaje

Por su lado, ‘Florcita’ contó que ni bien se enteró, le aviso a su mamá, Susana Díaz y salieron de viaje juntos a Cusco y Punta sal. “Mi mamá está feliz y por eso nos fuimos de viaje con mis hijos”, agregó.

La resolución de su divorcio habría salido desde el 4 de agosto, luego de muchas dificultades para poder iniciar dicho proceso de separación. Como se recuerda, Néstor no quería dar el divorcio a Flor, mientas ella no retire las denuncias en su contra por violencia física y psicológica. Sin embargo, luego llegaron a un acuerdo y comenzaron el proceso de divorcio mediante la municipalidad de Surco.

Susy Díaz pagará las vacaciones de Florcita Polo y sus nietos. (Foto: Instagram)

En tiempo de paz. La hija de exparlamentaria comentó que no piensa seguir respondiendo a su expareja y prefiere dejar todo en el pasado para poder seguir adelante con sus hijos y su familia. “Él es el padre de mis hijos y yo le deseo lo mejor en su vida profesional y personal y creo que es por el bien de los dos”, indicó.

Posibles demandas de parte de Néstor

Florcita Polo Díaz también respondió sobre la posible demanda que iniciaría Villanueva contra ella y su madre por haber asegurado que le fue infiel y que la maltrató física y psicológicamente.

“Para vivir mi presente tengo que enterrar el pasado y eso ya lo hice porque quiero tener un buen futuro. Todo eso (las pruebas de las acusaciones contra Néstor) ya están en manos de mis abogados. Ya no quiero tocar el tema, las cosas malas las dejo atrás y yo a vivir mi presente”, finalizó ‘Florcita’.

Florcita Polo y Néstor Villanueva tienen dos hijos. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO