Florcita Polo: documento firmado para divorciarse de Néstor Villanueva no tiene validez

Flor Polo Díaz no la pasa nada bien. Cuando pensaba que su divorcio con Néstor Villanueva ya era un hecho, finalmente el documento fue invalidado por un error en la escritura de su nombre, por lo que la empresaria y su expareja todavía se encuentran casados legalmente.

De acuerdo a la engreída de Susy Díaz, en pocas semanas debía de salir su divorcio, pero en vez de eso, ahora deberá volver a empezar este proceso por un error, esto debido a que nadie se percató que su nombre estaba mal escrito.

“ Sí se firmó un documento, pero no era mi nombre, decía Flor María de los Milagros, y es Flor de María de los Milagros, y por eso tenemos que volver a empezar de cero ”, dijo la exmodelo, quien no estaba nada contenta con la noticia, especialmente porque le costó convencer al papá de sus hijos para que firme el documento.

Asimismo, Florcita Polo contó el tenso momento que vivió cuando su abogada se comunicó con ella para decirle que el trámite de su divorcio había sido anulado, y es que no se lo esperaba para nada en ese momento.

“Cuando mi abogado me dio la noticia, casi me voy para atrás, porque yo firmé un documento pero no era yo”, manifestó preocupada por la difícil situación que le toca vivir en estos momento.

Cabe mencionar que ante el error de su abogada, ella decidió cambiar de consejero legal, por lo que ahora un nuevo letrado se encuentra realizando los papeles del divorcio, para que así no haya ningún fallo.

“ Antes ella estaba asesorada por una colega que hizo una minuta para el divorcio convencional, pero mi defendida (Flor Polo) le hizo firmar el documento a Néstor en una banca, y ese no era el documento real, ahí también se equivocaron ”, señaló el abogado de Flor Polo.

“Cada uno firmó por su lado, pero mi abogado, me dijo eso no sirve, porque tu nombre está mal redactado, por qué me pasan estas cosas, pero ahora con este nuevo abogado, ya todo está en manos de él”, señaló la engreída de Susy Díaz.

FLOR POLO REVELA LA ACTUAL RELACIÓN DE SUS HIJOS CON NÉSTOR VILLANUEVA

Luego de todo el escándalo que se desató tras la separación de Néstor Villanueva y Florcita Polo, la empresaria se animó a contar cómo es la relación del papá de sus hijos con los pequeños, especialmente luego de haber revelado que fue su hijo mayor el que le pidió que se divorcie de su papá.

“Ya tenemos una conciliación, primero fue una conciliación por los chicos, y luego ya vino lo del divorcio. Se comunica siempre con ellos. Yo no estoy hablando con el papá de mis hijos, lo está haciendo un abogado. Con el tiempo se podrá dar, pero ahora que pase poco a poco las cosas y ya luego hablaremos tranquilos”, comentó.

