Florcita Polo y Néstor Villanueva firmaron rectificación de divorcio, pero el cantante llegó dos horas tarde

Néstor Villanueva y Florcita Polo rectificaron su divorcio. (Foto: Instagram)

Rectificaron su divorcio. Florcita Polo y Néstor Villanueva tuvieron que volver a reunirse para firmar el documento que los desvincula legalmente de su matrimonio. Como se recuerda, la primera solicitud que realizaron fue declarado inválido debido a que el nombre de la hija de Susy Díaz estaba mal escrito.

Por este motivo, la pareja que ahora se encuentra separada, acudió a la Municipalidad de Surco para estampar su rubrica una vez más; sin embargo, antes que es importante momento llegara, muchos pensaron que el cantante de cumbia se había echado para atrás, esto debido a que no estuvo a la hora acordada.

Luego que se empezara a especular que no le quería dar el divorcio a Florcita Polo, Néstor Villanueva utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video indicando que se encontraba atrapado en plena congestión vehicular que se registra a diario en la capital.

“ El tráfico se ha esmerado. Se supone que los niños están de vacaciones, pero sigue el tráfico. Ya tengo buen rato esperando (…) tengo más de una hora aquí. Paciencia, por favor ”, señaló.

Cabe mencionar que Susy Díaz había dicho que Florcita Polo iba a tomar medidas legales si su aún esposo no quería firmar el divorcio, pero esto finalmente no sucedió ya que el cumbiambero llegó con dos horas de retraso.

“Si no llega, presentamos la demanda por causal de conducta deshonrosa”, señaló la exvedette en un enlace con el programa América Hoy.

Flocita Polo no quiere saber nada del papá de sus hijos

A su salida de la Municipalidad de Surco, las cámaras de Amor y Fuego abordaron a Florcita Polo para saber su opinión acerca del video que publicó Néstor Villanueva en sus redes sociales indicando que iba a llegar tarde a la firma de la rectificación de su divorcio. La empresaria al escuchar el nombre de su expareja evitó comentar al respecto.

“ Yo estoy enfocada en mi trabajo en mis cosas, vengo aquí a cumplir con lo que tengo que hacer y las cosas se están dando como tienen que ser (…) Yo hablo de mí ”, remarcó.

Néstor Villanueva le respondió a Susy Díaz

En otro momento, el reportero del programa de Willax Televisión se acercó a Néstor con la intención de preguntarle sobre los últimos comentarios que tuvo Susy Díaz en su contra, indicando que no hablaría mal de la abuela de sus hijos, sin embargo, manifestó que ahora que firmó el divorcio espera que deje de hablar de él.

“Ella es la abuela de mis hijos, tiene y va tener mi respetos, yo no tengo nada que decirle y tengo que respetar la manera de cómo se comporta a veces (…) Esperemos que sí y ahora se deje de hablar de decir y comentar cosas, yo siempre he querido hacer las cosas bien (…) No somos moneda de oro para gustarle a todo el mundo”, indicó.

Néstor Villanueva apareció con varias horas de retraso para firmar la ratificación de divorcio con Florcita Polo.

