Raúl Ruidíaz valoró su gol en Juego de las Estrellas de la MLS vs Liga MX y lamentó lesión de Alexander Callens

El delantero peruano también habló de su gol en este amistoso y la lesión de Alexander Callens. (Alonso Inca)

Raúl Ruidíaz es uno de los jugadores peruanos que más ha destacado en los últimos años en el extranjero. Primero en México y ahora en Estados Unidos, ha demostrado su calidad y, sobre todo, capacidad goleadora que le ha permitido cosechar diversos elogios y distinciones. Justamente, el jugador fue seleccionado para el Juego de las Estrellas de la MLS ante las de la Liga MX y se portó con un gol, un tema del que explicó cómo lo ejecutó.

“Tenía que tomarla. Antes miré si uno se asomaba, pero ninguno lo hizo. Era mi oportunidad. Gracias a Dios pude anotar y lo más importante fue que ganamos”, declaró el delantero para el periodista Alonso Contreras de Area Sports Network.

Del mismo modo, aseguró que por su mente pasó la opción de patearlo a lo ‘Panenka’, como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Sin embargo, decidió de otra manera a raíz de que conocía a un integrante del combinado mexicano. “Hay un amigo ahí que me conoce. Entonces, se me pasó por la cabeza que le había dicho dónde pateo. Pensé que se iba a lanzar para el otro lado, por eso no la piqué”, contó.

Raúl Ruidíaz anotó un penal en MLS All-Star.

Gol de la confianza

Asimismo, se mostró contento de haber convertido, debido a un tirón que sufrió y que lo dejó aproximadamente un mes fuera de las canchas. “Vengo de una lesión y me he perdido varios partidos. Ese gol significa mucho para mí y me va a dar confianza para lo que viene”, dijo.

Compañero en Seattle Sounders

Por otro lado, tuvo palabras hacia su compañero del Seattle Sounders, Jordan Morris, quien también había sido convocado para este amistoso, aunque este fue titular, mientras que el exjugador de Universitario de Deportes ingresó cuando faltaban 30 minutos. “Es una felicidad estar con Morris. Todos sabemos que es un excelente jugador. (Ayer) no tuve la oportunidad de jugar con él. Si hubiese pasado, me hubiera entendido un poco más, pero estoy feliz de haber compartido este momento con él”, señaló.

Raúl Ruidíaz y Jordan Morris, ambos compañeros en Seattle Sounders. (Seattle Sounders)

Lesión de Alexander Callens

Finalmente, lamentó que el zaguero de la ‘blanquirroja’, Alexander Callens, no haya podido estar en este cotejo. De hecho, también fue nominado, aunque salió lesionado del último duelo doméstico ante Columbus Crew. “No sabía, me enteré el mismo día. Justo le mandé un mensaje para que se recupere y regrese lo más pronto posible”, sostuvo.

Y es que la ‘Pulga’ había terminado con inconvenientes musculares en el encuentro ante el Vancouver Whitecaps el 14 de junio. En dicha oportunidad, anotó un doblete, pero su técnico Brian Schmetzer, posteriormente, había confirmado su baja para los siguientes partidos. De hecho, volvió ante Portland Timbers el 9 de julio, aunque después no volvió a reaparecer hasta el 2 agosto, en la victoria de los Sounders ante FC Dallas.

No obstante, con este tanto ante los mejores de la competición ‘azteca’, en efecto, le servirá para sumar confianza y empezar a ayudar a su equipo para que escale posiciones en la Conferencia Oeste. El elenco de ‘The Rave Green’ se ubica en la octava casilla con 32 puntos, a 19 del líder Los Angeles FC.

Sin embargo, está a solo uno de insertarse en los Play-Offs y a falta de diez fechas para que culmine el certamen, por lo que aún está a tiempo de reivindicarse de cara a la etapa final.

Raúl Ruidíaz y su posible vuelta con Perú

Con la llegada de Juan Reynoso al mando de la selección peruana, cabe la posibilidad de que el menudo atacante integre la lista de convocados para el amistoso, precisamente ante México. La contienda se desarrollará el 24 de setiembre en Estados Unidos y, si el futbolista asciende en su nivel, su presencia caería de madura.

Raúl Ruidíaz no juega un partido con la selección peruana desde setiembre del 2021, cuando lo hizo ante Brasil. (Getty Images)

