Raúl Ruidíaz: técnico de Seattle Sounders lamentó su lesión y habló del tiempo de baja

Raúl Ruidíaz es el jugador más importante de Seattle Sounders con sus 5 goles en la actual temporada. | Foto: Getty Images

Raúl Ruidíaz vivió un momento dulce con el Seattle Sounders en la última jornada luego de hacerse presente en el marcador por partida doble ante Vancouver Whitecaps por la jornada 13 de la MLS. Sin embargo, no jugó todo el encuentro y tuvo que ser cambiado a los 64 minutos debido a un desgarro en el isquiotibial derecho. Ante esto, su técnico, Brian Schmetzer, se pronunció y lamentó no poder contar con el delantero en los próximos partidos.

“Puede estar fuera por unos días o partidos. Salió la resonancia magnética y tiene un ligero tirón. No fueron buenas noticias”, fueron las primeras palabras al medio Pulso Sports.

Si bien no fue preciso con la información de cuándo volvería a las canchas, dio a entender que esto recién se podría dar para las fechas 17 o 18 del campeonato estadounidense, es decir para 2 o 7 de julio . “Podría volver al partido con Toronto o al de Portland. Vamos a ver”, dijo.

En ese sentido, resaltó que, por lo menos, ante Los Angeles FC y Sporting Kansas City estará ausente, aunque dependerá de cómo evolucione. “Los partidos ante Los Angeles FC y ante Sporting Kansas City sean los que seguramente se perderá. Dependerá en cuán rápido se recupere. Ojalá pueda estar contra el Montreal o con Toronto. Veremos si estará en esos encuentros”, aseguró.

En cuanto a su reemplazo, no se mostró muy preocupado, ya que cuenta con elementos para el puesto de ‘9′ en el conjunto de Washington. “Mira, tenemos a Will, Freddy. El equipo está jugando bien y no queremos apresurarlo ”, comentó.

Ahora, según informó el periodista del mencionado medio, Nick Negrini, esta lesión del exhombre de Universitario de Deportes sería la misma que lo marginó de los partidos de la selección peruana de Eliminatorias ante Bolivia y Argentina del año pasado. En este caso, habría una recaída y, por tal motivo, su club buscará que se recupere al 100%.

El periodista Nick Negrini reportó la lesión de Raúl Ruidíaz con Seattle Sounders.

MOMENTO DE LOS SEATTLE SOUNDERS EN MLS 2022

El elenco de ‘Rave Green’ ha mostrado una mejoría en los últimos partidos. De hecho, de los cinco recientes, ha logrado cuatro victorias (3-1 con Minnesota United, 1-0 con Houston Dynamo, 2-1 con Charlotte FC y 4-0 ante Vancouver Whitecaps) y apenas una derrota (1-0 con Colorado Rapids).

Estos resultados le han permitido escalar posiciones tras un mal arranque con tres caídas en las primeras cinco jornadas. Ahora se ubica en la sétima posición de la Conferencia Oeste con 19 puntos, a 10 del líder Los Angeles FC y a falta de 21 en disputa.

No obstante, el hecho de que la ‘Pulga’ se ausente en los siguientes compromisos significa una baja muy sensible para el equipo norteamericano. Es su hombre gol con 5 anotaciones, seguido del uruguayo Nicolás Lodeiro y el estadounidense Jordan Morris, ambos con 3 cada uno.

El delantero peruano marcó dos goles con Seattle Sounders en la última victoria ante el cuadro canadiense. | Video: Major League Soccer

ACTUALIDAD DE POSIBLES REEMPLAZANTES

Aunque como bien lo mencionó el DT, también tiene otros elementos para tomar su lugar, tales como Fredy Montero y Will Bruin. El colombiano sería el principal favorito para tomar el relevo, ya que es uno de los máximos goleadores de la historia del club con 73 dianas, tan solo 4 por encima del peruano. De esta manera, buscará suplirlo de la mejor manera, no solo para que los Sounders mejoren sus posiciones en la tabla, sino también para extender esa distancia y alargar su hegemonía en esa distinción.

Sin embargo, es importante mencionar que Bruin ha sido el relevo inmediato de Ruidíaz para el estratega. Por tal motivo, no sería descabellado que apueste por el futbolista de 32 años que lleva un gol en la actual temporada, al igual que el ‘cafetero’.

SEGUIR LEYENDO