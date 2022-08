Alexander Callens se perderá el MLS All-Star Game luego de salir lesionado ante Columbus Crew

Alexander Callens tiene 30 años y afronta su sexta temporada en el New York City FC. | Foto: Getty Images

Alexander Callens es uno de los jugadores peruanos que más regularidad ha tenido en el extranjero desde que partió al New York City FC el 2017. De hecho, es uno de los pocos que no suele lesionarse, aunque como el fútbol es muy cambiante, en esta ocasión no ha tenido suerte. Y es que el zaguero salió lesionado en la derrota por 2-3 ante Columbus Crew y se perderá el MLS All-Star Game, al cual estaba seleccionado.

Esta noticia fue confirmada por el portal del certamen norteamericano, que indicó acerca de la convocatoria de Jakob Glesnes, futbolista del Philadelphia Union, en el lugar del peruano. “El defensa central del Philadelphia Union, Jakob Glesnes, se agregó a la lista de la MLS para el Juego de Estrellas de la MLS 2022 presentado por Target, en reemplazo del lesionado Alexander Callens (New York City FC)”, se aprecia en el comunicado.

Comunicado de la MLS con la desconvocatoria de Alexander Callens para el Juego de las Estrellas.

Este es un duro golpe para el exSport Boys, quien hace unos días había manifestado su intención de disputar el también llamado Juego de las Estrellas de la MLS. En ese sentido, era uno de los pocos logros que le faltaba conseguir dentro de lo que engloba a la competencia, aunque lastimosamente estará ausente para el partido que se jugará este miércoles 10 en el Audi Field.

“Estoy muy feliz, de verdad. Muy feliz por ser convocado por primera vez. Lo estuve buscando. Creo que es lo que necesitaba o lo que me faltaba; estar en el MLS All-Star. Y creo que todo trabajo tiene su recompensa, ¿no?… Jugar con los mejores de la MLS es como una selección, es como si vaya yo a la selección de Perú que están todos los mejores y creo que eso es muy bonito porque aparte son de diferentes nacionalidades”, había declarado para el departamento de prensa del campeonato.

De esta manera, Raúl Ruidíaz será el único jugador que representará al Perú en este esperado compromiso amistoso. El año pasado también jugó, pero en esa oportunidad lo hizo con Pedro Gallese, también nominado.

Rendimiento y lesión ante Columbus Crew

Cabe mencionar, que el defensor no venía cumpliendo una buena labor ante los de Ohio. Precisamente, la mayor cantidad de los ataques pasaron por su zona y los delanteros rivales le ganaron la espalda. Fue así como a los 73 minutos, el técnico Nick Cushing optó por sustituirlo luego de que acusara un inconveniente físico.

Hasta el momento, no ha habido un parte médico por parte del club estadounidense, aunque no parece ser de gravedad, ya que el propio futbolista subió una foto en su cuenta de Instagram, en donde se le ve en un gimnasio con una férula que cubre toda su pierna izquierda. “Día 1″, fue el mensaje que escribió.

En otras historias se aprecia que Callens se encuentra realizando trabajos de la zona abdominal, lo cual refleja que podría reintegrarse con sus compañeros y volver a las canchas más pronto que tarde.

Alexander Callens en el gimnasio con una férula en su pierna izquierda. | Foto: Instagram

Cuidado físico

Cabe mencionar, que Alexander Callens ha sido un deportista que se ha destacado, no solo por su fortaleza física, sino también por su poca propensión para sufrir lesiones. De hecho, nunca ha sufrido una lesión de mucha gravedad, algo que él mismo respondió en una entrevista y lo sustenta a su comportamiento profesional.

“Yo siempre he pensado que ser futbolista no es ser una persona común y corriente. El cuidado y el descanso fuera de los campos de juego es muy importante para poder rendir en cada entrenamiento. Las lesiones te vienen porque algo estás haciendo mal o porque no te estas cuidando en algo. Yo trato de mantenerme al 100% en la parte física antes de los entrenamientos, asimismo también cuidado mucho el tema de mi alimentación y eso creo que me está dando recompensas”, señaló en una entrevista para ‘La Pizarra del DT’ en su llegada a Estados Unidos.

