Bruno Pacheco señaló a Karol Vílchez como operadora de Juan Silva en el MTC

Nuevas revelaciones ha recibido la fiscalía por parte de su más reciente colaborador eficaz, el exsecretario del presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco. Este habría compartido información sobre una figura clave en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mientras el prófugo Juan Silva estaba a cargo de la cartera. Se trata de Karol Lizzeth Vílcrez Ramírez, quien se habría encargado del cierre de contratos de obras públicas.

Un informe del dominical Cuarto Poder mostró que en noviembre del 2021, una bachiller en derecho identificada como Karol Vílchez llegó hasta el MTC para recibir un sueldo de S/ 14000. Durante dos meses se habría encargado de la elaboración de informes de monitoreo y evaluación en la institución. En marzo, nuevamente la contrataron por el mismo monto, para el seguimiento de contratos, convenios y concesiones en el ministerio.

Tras el desarrollo de sus labores permaneció en el MTC gracias a que el entonces ministro Juan Silva la colocaría como parte del equipo de Asesores de Gabinete de dicha cartera, con un sueldo de 8.000 soles mensuales. En dicho puesto se mantuvo hasta junio de este año y según el colaborador eficaz Bruno Pacheco se habría convertido en una pieza clave del ministro Silva durante el cierre de contrato de obras públicas.

Su llegada al MTC habría estado motivada desde el Congreso ya que el congresista Elías Varas de Perú Bicentenario y exPerú Libre la habría recomendado al hoy prófugo Juan Silva. El dominical presentó el testimonio de Leandro Cerna, exasesor del congresista Elías Varas, quien dijo recordar cómo Karol Vílchez trabajó en el despacho congresal del parlamentario.

Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones.

El padre de la mencionada, Luis Vílchez, trabaja como técnico en el despacho del congresista Elías Varas y ha sido visto junto a su sobrino Jefferson Varas en un vehículo de la funcionaria del MTC. Cuarto Poder señaló que el parlamentario también habría recomendado a Silva al economista Jeremías Huamán para que asuma el viceministerio de Transportes.

Otras revelaciones

El exparlamentario Yonhy Lescano brindó una entrevista al noticiero de ATV para rechazar todas las acusaciones en las que supuestamente lo involucró el exfuncionario Bruno Pacheco, durante sus declaraciones ante la Fiscalía.

Como se recuerda, el exsecretario de Palacio de Gobierno, habría revelado que el excongresista de la bancada política Acción Popular, ejerció funciones como el “Padre de los Niños” y coordinó una serie de reuniones entre el jefe de Estado y algunos parlamentarios accionpopulistas para beneficiarlos con cargos públicos.

Asimismo, Yonhy Lescano señaló que, en ningún momento, sugirió o recomendó a Castillo Terrones, contratar en el Ministerio de la Producción, a Roger Incio, militante de Acción Popular.

Foto: Agencia Andina

“Es una difamación muy cobarde que no está ratificada y que va cambiando poco a poco. En algunos programas de otros canales dijeron lo mismo, que el señor Bruno Pacheco habría dicho que era el padre de Los Niños. Ayer han dicho que yo no soy el padre de estos porque en ningún dominical me mencionaron”, detalló durante su entrevista con ATV.

Por otro lado, el excandidato presidencial, indicó que todas las versiones e hipótesis construidas sobre el tema y que lo involucran como protagonista, es parte de una mentira desarrollada por algunos medios de comunicación que se basan en declaraciones informales o no confirmadas por sus propios autores.

Del mismo modo, comparó su caso, con una supuesta declaración de Karelim López, que habría dicho que el líder de Acción Popular asesoraba a uno de los legisladores que forman parte de este grupo.

“Cierta prensa está construyendo, a la que llaman prensa basura, versiones que no están absolutamente confirmadas. Con la señora Karelim López hicieron lo mismo, de que ella había dicho que yo asesoraba a uno de Los Niños, pero cuando se presentó a la Comisión de Fiscalización del Congreso no ratificó nada de esos dichos”, enfatizó.

