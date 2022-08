Pedro Castillo a Panorama: “Exijo su rectificación y le ordeno proceda a leer la carta notarial” Foto: Composición Infobae.

Este domingo 7 de agosto, Rosana Cueva, conductora y directora de Panorama , mostró la carta notarial enviada por el presidente de la República , Pedro Castillo, al emitir un reportaje sobre los pagos ilícitos que habría recibido, según el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

En la carta dirigida a la periodista el mandatario de la República exige la rectificación. “De acuerdo al reportaje y a sus declaraciones le exijo su rectificación y le ordeno proceda a leer la Carta Notarial”, se lee en la misiva.

Ante ello, Rosana Cueva indicó que el material periodístico se encuentra basado en las declaraciones de Pacheco. “Un juez sí puede ordenar la rectificación, y él mejor que nadie sabe que este no es el caso, que aquí no hay nada que rectificar. Lo dicho por Pacheco ha sido confirmado por otros medios. Lo que no quita el sinsabor de la arrogancia presidencial, de no tener claro los límites de lo que puede constituir un abuso de poder”, sostuvo.

PEDRO CASTILLO NIEGA PAGOS ILÍCITOS

En el documento, Castillo también niega haber recibido los presuntos pagos ilícitos por la designación del gerente general de Petroperú.

“Soy inocente de todo lo que ustedes han manifestado, jamás he recibido un sobre de dinero por parte del señor Bruno Pacheco por el nombramiento de Hugo Chávez para ser nombrado como Gerente General de Petroperú. No he recibido dinero de nadie para que se nombren a los funcionarios públicos”, menciona a través del documento enviado al programa dominical.

El presidente también señaló que no existía base probatoria o documento sobre estos pagos, “menos ha citado prueba alguna, como un comprobante de pago, audio, video, fotografías, u otra prueba”. Asimismo, aseveró que no cuentan con declaraciones de Fermín Silva, director de la Clínica La Luz, “menos tiene usted tiene la versión del señor Bruno Pacheco”.

Por ello, indicó que si no existe una rectificación procedería con la demanda por el delito de calumnia, injuria y difamación.

Pedro Castillo envía carta notarial a Panorama. Foto: Panorama

¿QUÉ REPORTAJE SE EMITIÓ?

El programa Panorama difundió que, según las declaraciones de Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo habría recibido dinero ilícito.

En este reportaje, según Pacheco habría recibido el monto de 15,000 para él, que fue entregado por Fermín Silva, dueño de la Clínica La Luz. Sin embargo, esto no habría sido todo, porque también el presidente Pedro Castillo habría recibido 30,000 soles por la asignación de Hugo Chávez Arévalo como titular de Petroperú, según las declaraciones de Pacheco ante la Fiscalía de la Nación.

CASTILLO Y LA PRENSA

Cabe recalcar que el presidente de la República criticó a la prensa en su mensaje de la Nación que dio en el Congreso de la República. “Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, afirmó el gobernante.

“¿Acaso se difunde la información del crecimiento económico del Perú? ¿Se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región? En lo que va del 2022, hemos crecido en 3.5%, según el BCR”, añadió en su discurso tras cumplir un año de mandato.

