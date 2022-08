Defensoría del Pueblo sobre denuncia de Pedro Castillo a Panorama: “puede considerarse mecanismo de censura”

A raíz de la difusión de un reporte del programa dominical Panorama donde incluyen las declaraciones del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el presidente Pedro Castillo anunció a través de su cuenta de Twitter que denunciará a este medio por difundir “noticias falsas” en su contra. Sin embargo, la Defensoría se pronunció ante tal decisión del mandatario y señaló que, al vivir en un régimen democrático, los funcionarios públicos están sujetos a tal nivel de crítica y utilizar la vía legal indebidamente puede representar un tipo de censura hacia la prensa.

“Ante el anuncio del presidente de la República de denunciar al equipo del programa Panorama por información difundida en el dominical, recordamos que en democracia funcionarias/os públicas/os están sujetas/os a un mayor escrutinio y a la crítica ciudadana”, escribió la entidad.

La Defensoría enfatizó que la libre circulación de ideas, opiniones e información sobre el gobierno garantiza transparencia. “Uso indebido de legislación penal o administrativa por quien ejerce poder político puede considerarse mecanismo de censura de la prensa. La libre circulación de ideas y noticias sobre asuntos vinculados al gobierno, garantiza transparencia y control de la gestión pública”, agregó.

No obstante, no es la primera vez que este organismo hace referencia a la situación de la libertad de expresión durante el gobierno de Castillo Terrones. Tras el mensaje a la Nación, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde criticó que en el discurso no se hayan mencionado medidas para garantizar, proteger y promover la libertad de expresión.

“Señalamos que el mensaje del presidente de la República, Pedro Castillo, careció de medidas orientadas a revertir la delicada situación de la Libertad de expresión y libertad de información en el país. Lamentamos que Ejecutivo mantenga una actitud hostil hacia los medios de comunicación y que, a la fecha, no se implementen nuestras recomendaciones que tienen la finalidad de asegurar condiciones que permitan el libre ejercicio de ambas libertades”, recalcó la entidad.

PEDRO CASTILLO DENUNCIARÁ AL PROGRAMA PANORAMA

Este domingo, el presidente de la República anunció que demandará al medio que difundió las declaraciones del exsecretario presidencial, Bruno Pacheco. “Ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía”, escribió en su cuenta de Twitter.

También negó las acusaciones de una supuesta “recompensa” que habría recibido. “Rechazo tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama señalando que habría recibido una “recompensa” de 30 mil soles. En honor a la verdad periodística, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad”, refirió.

En el reportaje, el medio difundió las declaraciones de Bruno Pacheco donde afirma que el Jefe de Estado habría recibido ilícito. Según informó, Pacheco habría recibido 15,000 soles para él, que fue entregado por Fermín Silva, dueño de la Clínica La Luz. También señaló que el mandatario habría recibido 30,000 soles asignados por Hugo Chávez Arévalo, como titular de Petroperú, de acuerdo a las declaraciones brindadas a la Fiscalía de la Nación.

El dominical también precisó que el actual prófugo de la justicia, Juan Silva, también le habría entregado un maletín con dinero a Castillo Terrones.

“La lista de obras que entregó Karelim López a la fiscalía corresponden a obras que pidieron los niños. Pacheco finalmente lo confirma que, con esas obras ya adjudicadas, de acuerdo con Pacheco se armó la primera bolsa de coima. Zamir era el encargado de conectar el dinero de los privados, se le entregó a Juan Silva y el llevó el maletín a Castillo”, indica el reportaje.

SEGUIR LEYENDO