Paolo Guerrero preocupa al Avaí: no terminó entrenamiento por dolor en los aductores

El delantero peruano sintió dolor en los aductores.

Esta semana, el Avaí tuvo su primer entrenamiento con la plantilla completa al mando de Eduardo Barroca. Sin embargo, el estratega no pudo contar con el último fichaje en el ataque: Paolo Guerrero. El delantero peruano inició los trabajos junto a sus compañeros. Desafortunadamente, solo dio los pasos iniciales y dejó el grupo de manera prematura.

Según Globoesporte, medio deportivo de Brasil, Guerrero sintió molestias en el aductor y, finalmente, no fue parte del entrenamiento situacional y táctico comandado por el entrenador. En un inicio, se prendieron las alarmas sobre esta pieza pues se considera fundamental la presencia de Guerrero para el encuentro del Avaí frente al Corinthians, exequipo del ‘Depredador’ durante cuatro temporadas.

La localía del próximo cotejo la tendrá el Avaí, por lo que es vital sacar ventaja en su escenario, el estadio Aderbal Ramos Da Silva. Desde el club, y con la información de Globoesporte, se sabe que el atacante de 38 años no será baja el sábado 6 de agosto ante Corinthians, sino más bien está siendo tomado en cuenta para el recambio en la zona de presión. Guerrero dejó las prácticas solo por precaución y reserva para la continuación de su nueva trayecto con el Avaí, club con el que ya debutó y tiene contrato hasta diciembre del presente año.

GUERRERO A LAS CANCHAS DESPUÉS DE NUEVE MESES

Paolo Guerrero debutó oficialmente con la camiseta del Avaí a los 72 minutos del duelo frente al América-MG por la jornada veinte del Brasileirao de Serie A. El peruano volvió a las canchas después de nueve meses. Desde el 7 de octubre del año pasado que no pisaba un campo de juego debido a una lesión a la rodilla.

Mientras que su último partido fue en la fecha mencionada, durante el encuentro Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, en lo referido al Brasileirao, el ex capitán de la Selección jugó un partido oficial el 3 de octubre del 2021 por última vez. Fue el choque entre Internacional y Atlético Mineiro. El ‘Depredador’ entró al minuto 82 como cambio de Rodrigo Dourado. En ese entonces, vestía la camiseta del Inter de Porto Alegre.

Foto: Twitter.

Con este regreso, Barroca creyó conveniente colocar a una de sus mejores cartas recién fichadas. Desafortunadamente para el ‘León de la Isla’, los resultados no fueron convincentes con una goleada 3-1 en su contra. Hasta la última jornada, el equipo de Guerrero marcha en el puesto 16 de la tabla de posiciones con veintiún unidades.

El equipo de la ciudad de Florianópolis suma seis triunfos, tres empates y once derrotas. Su próximo encuentro es ante el segundo club de tablero: Corinthians. Los comandado por Vítor Pereira acumulan 38 puntos con veinte partidos jugados y se distancian del Palmeiras por cuatro unidades. El duelo por la jornada 21 está programado para el sábado 6 de agosto a las 5:00 pm (hora peruana) y 7:00 pm (hora local). Las posibilidades de victoria para el Avaí son de 31%, empate de 31% y triunfo de Corinthians al 38%, según las casas de apuestas de Brasil.

PALABRAS DE REYNOSO SOBRE EL REGRESO DE GUERRERO A LA SELECCIÓN PERUANA

El nuevo director técnico de la Selección peruana, Juan Reynoso, respondió la duda de la prensa y la afición sobre el retorno de Paolo Guerrero con la piel ‘Bicolor’. Sus primeras palabras en torno al tema fueron referidas a una completa apertura por parte del conjunto nacional. “Lo que hablaba al inicio de la conferencia, lo que marca si eres convocado o no, no es tu edad, es tu presente. No he tenido la suerte de hablar con Jefferson y Paolo, pero si ellos están bien y recuperan su nivel la puerta de la selección están abiertas”, enfatizó el estratega de la ‘bicolor’, afirmó el ‘Cabezón’ en la conferencia de prensa organizada para su presentación como estratega.

“Lo más importante que puedo decir es que el presente de cada quien va a marcar si es convocado o no, más allá de un perfil o etc”, agregó el entrenador, haciendo referencia a Guerrero y a Jefferson Farfán, quien por una lesión física se encuentra fuera de las canchas. Por el lado del excapitán de la Selección, con su nuevo fichaje en el Avaí, podrá concretar la continuación que requiere para volver a integrar el combinado patrio. Cabe resaltar que el sábado 24 de setiembre, la Selección se medirá frente a su similar mexicano como parte de un encuentro amistoso en Los Ángeles, Estados Unidos. Este partido marcará la nueva era ‘Reynoso’ y la continuación del legado dejado por Ricardo Gareca.

Reynoso habló sobre el llamado de Guerrero y Farfán a la selección peruana.

SEGUIR LEYENDO