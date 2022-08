Pedro Gallese: Hinchas piden al Leicester que lo fiche en reemplazo de Kasper Schmeichel

Imágenes que crearon los hinchas de Gallese. (Foto: Twitter)

Los hinchas hicieron lo propio en redes sociales y solicitaron que Pedro Gallese, guardameta del Selección peruana y el Orlando City de la MLS, sea fichado por el Leicester City, club de la Premier League.

La iniciativa surgió a partir de los primeros rumores de que Kasper Schmeichel, arquero de los ‘Zorros’, dejaría el club por una nueva oferta. Finalmente, el hecho se llevó a cabo y la despedida del guardameta danés fue anunciada de manera oficial. Después de once años, Schmeichel deja el Leicester por el OGC Nice de la Liga 1 francesa. Con los ‘Albiazules’, el arquero de 35 años logró diversos títulos como el de Premier League en 2015/16, FA Cup en 2020/21, tres Copas de la Liga y dos Community Shield. Por tal razón, su reemplazo debado de los tres palos deberá estar al nivel de la leyenda danesa.

Sabiendo el gran reto que conlleva continuar un legado valioso para el Leicester, los usuarios de Twitter se propusieron llamar la atención del club inglés mediante el hashtag #GalleseALeicester, con el fin de llevar la información hasta el viejo continente y que, tentativamente, los directivos del Leicester se animen a consultar por el nombre y trayectoria de Pedro Gallese.

Tweet que promueve el hashtag #GalleseALeicester (Foto: Twitter)

Sin embargo, para la prensa de Reino Unido, la principal carta de Brendan Rodgers, entrenador del Leicester, es Robert Sánchez, español de 24 años proveniente del Brighton & Hove Albion F. C. de la Premier League. Su ritmo ya ganado en una de las ligas ‘Top’ de Europa y el mundo, sumarían en su fichaje inmediato. No obstante, no se sabe sobre alguna negociación con Graham Potter, director técnico del Brighton, por lo que su contratación se mantiene en rumor.

Las opciones de Rodgers rondan por Europa, y el nombre de Pedro Gallese, de manera oficial, no se ha asomado más que en las redes sociales. Su presente en el Orlando City de la MLS avala su profesionalismo y superioridad en el arco, con 24 partidos, 34 goles encajados y siete ocasiones dejando la portería en cero. Asimismo, teniendo en cuenta que el ´Pulpo’, desde su ascensión al fútbol profesional, no ha militado por algún club europeo.

Sus únicas experiencias internacionales han sido con los Tiburones Rojos de México y con su actual equipo el Orlando de Estados Unidos. A sus 32 años, sumar una nueva y gran experiencia en el viejo continente, sería de aporte para él y la Selección peruana a la que pertenece desde el 2014 y lleva 91 cotejos registrados.

El arquero peruano tuvo una gran intervención en la MLS. | Video: Orlando City

Si bien, ninguna de las dos partes involucradas ha emitido pronunciamiento aún, se espera que la presión de la coyuntura pueda convencer al Leicester al punto de negociar y contratar. Puede sonar ilusorio pero no se toma en cuenta el reciente caso de Luis Suárez.

Las tendencias de moda

El reciente apogeo del caso Luis Suárez da una idea de lo potentes que pueden ser las redes sociales. Si bien, es una contexto distinto al planteado entre el Leicester City y Pedro Gallese, no limita al análisis de la iniciativa de los usuarios y la valoración de la misma. Ante la despedida de Suárez del Atlético de Madrid, la prensa intuía que el ‘Pistolero’ permanecería en Europa y ficharía por alguno de los clubes más importantes del continente. Como fue el caso de su amigo y similar, Lionel Messi con el PSG o Cristiano Ronaldo con el Manchester United.

Sin embargo, los hinchas de ‘Lucho’ lo visionaron en el Club Nacional de la primera división de Uruguay, siendo este su primer club en la categoría ‘Baby Fútbol’ y en la Séptima División durante el año 2000. Después de haber pasado extensa parte de su vida en Europa, integrando el Ajax, el Liverpool, el Barcelona y el Atlético de Madrid, Suárez fue consultado por Nacional para ser parte de la temporada 2022/23.

Soccer Football - Nacional unveil new signing Luis Suarez - Gran Parque Central, Montevideo, Uruguay - July 31, 2022 Luis Suarez applauds fans during his presentation REUTERS/Andres Cuenca Olaondo

Antes del escenario oficial, la afición ya había generado y difundido los hashtags correspondientes a la coyuntura. #SuarezEnNacional #SuarezAlNacional #SuarezEnCasa #SuarezANacional fueron algunas de las tendencias marcadas en Uruguay y en la región latinoamericana. Finalmente, el delantero de 35 años llegó a su club de ‘toda la vida’ y firmó. Tiene contrato hasta finales de este año, por si decide renovar, se le concederá el honor al ser la máxima figura del equipo. Su historia y trayectoria lo respaldan y, por supuesto, los hinchas también.

Todo hace indicar que los seguidores de Pedro Gallese anhelan que la hazaña de Suárez con el Nacional de Uruguay se repita y, con justa razón, el Perú cuente con un representante en la Premier League. No existe confirmación de ningún escenario, por lo que #GalleseALeicester se mantiene como un rumor y una curiosa propuesta por parte de los usuarios de Twitter.

