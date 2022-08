La contundente respuesta de Juan Reynoso sobre la convocatoria de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Juan Reynoso opinó sobre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Era imposible no hacerle esa pregunta. Durante su presentación oficial como DT de la selección de Perú, Juan Reynoso fue consultado por dos jugadores históricos de la ‘bicolor’. Se trata de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes no disputan un partido oficial con el ‘equipo de todos’ hace varios meses. El ‘Cabezón’, fiel a su estilo, fue contundente en responder.

“Lo que hablaba al inicio de la conferencia, lo que marca si eres convocado o no, no es tu edad, es tu presente. No he tenido la suerte de hablar con Jefferson y Paolo, pero si ellos están bien y recuperan su nivel la puerta de la selección están abiertas”, enfatizó el estratega de la ‘bicolor’.

Por otro lado, durante la rueda de prensa, Juan Reynoso señaló que ya había tenido comunicación con algunos jugadores de la selección nacional. “Con los que he hablado están con sed de revancha porque ellos si lo pueden hacer en cancha. Con sed de una nueva oportunidad y querer clasificar de nuevo a un Mundial porque a ellos si les ha tocado vivir esa sensación, que debe ser de locura”.

“Lo más importante que puedo decir es que el presente de cada quien va a marcar si es convocado o no, más allá de un perfil o etc”, aseguró el nuevo DT del ‘equipo de todos’, refiriéndose a un posible llamado de los dos delanteros.

Reynoso habló sobre el llamado de Guerrero y Farfán a la selección peruana.

¿DESDE CUÁNDO NO JUEGAN FARFÁN Y GUERRERO EN LA ‘BICOLOR’?

El ‘Depredador’ vistió por última vez la camiseta nacional en el clásico del Pacífico. Perú y Chile chocaron por la jornada 11 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca se impusieron 2-0 con goles de Christian Cueva y Sergio Peña en el estadio Nacional. El exdelantero de Hamburgo alineó 62 minutos, tras la finalización del compromiso anunció que tenía que tratarse su rodilla con urgencia.

Por su parte, la ‘Foquita’ fue parte de la victoria peruana sobre Venezuela en Caracas por el proceso clasificatorio a la Copa del Mundo. El ‘10 de la calle’ entró faltando 2 minutos para que acabe en reemplazo de Gianluca Lapadula. Una fecha antes, también había jugado en la goleada a Bolivia en Lima.

