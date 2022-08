José Chávarri habló de un nuevo estilo de Perú con Juan Reynoso: “Los equipos juegan como sus entrenadores”

José Chávarri habló de que Perú cambiaría de juego con Juan Reynoso.

Juan Reynoso fue presentado recientemente como nuevo entrenador de la selección peruana. De hecho, hace unas horas brindó una conferencia de prensa en donde dio a conocer sus primeras impresiones y del trabajo que encabezará de cara al Mundial del 2026. En ese sentido, José Chávarri habló de un posible cambio de la ‘bicolor’, aduciendo que los equipos se desempeñan como lo hacen sus técnicos.

Antes de ello, el analista consideró acertada la elección del ‘Cabezón’ para este puesto. “Hoy día Juan Reynoso, quien para mí es una excelente elección como seleccionador peruano, ahora se le viene todo. Él lo ira viendo y con la experiencia que tiene lo irá solucionando”, dijo en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Luego manifestó sus impresiones por sus palabras en el evento que llevó a cabo ante los periodistas, destacando su faceta más humana sobre la del DT. “Me parece también correcto que no haya entrado en detalles en algunas cosas, pero yo te diría que ha sido más una conferencia para conversar con un Juan Reynoso humano, no con el director técnico porque no dio mayores luces”, señaló.

De repente, tocó el tema de la propuesta de juego. “Yo sí creo que va a tocar el funcionamiento. La selección va a empezar a jugar otras cosas porque me parece que desde lo estratégico y desde lo táctico, más allá de que él es menor que Ricardo Gareca, me parece que tiene bastante que ofrecer”, aseguró.

Yoshimar Yotún era el iniciador de juego en Perú. Su rol podría variar con Juan Reynoso. | Foto: La República

“Y esa impronta suya, porque dicen que los equipos juegan como sus entrenadores casi siempre, una cosa es haber sido back central y en cierto momento el ancla y la otra es ser un centro delantero. Yo creo que el funcionamiento del equipo va a cambiar”, añadió.

Ahora, el exscout de fútbol rechaza que esto pueda suceder en los primeros partidos y que le tomará tiempo, pero argumenta su posición en que las otras selecciones del continente también vienen ofreciendo variantes en sus esquemas de juego.

“No creo que pase en el corto plazo. Queda mes y medio para el primer amistoso y no creo que veamos un Perú que juegue absolutamente diferente, pero sí a mediano plazo la cosa va a cambiar. No me cabe ninguna duda, porque además cambian las otras selecciones, con lo cual también Perú va a tener que cambiar ”, mencionó.

En esa línea, Chávarri se refirió a que cuando el elenco nacional era dirigido por el ‘Tigre’ Gareca tenía una propuesta, pero ante el conocimiento de los contrincantes, tuvo que variar y optar por los contragolpes. “Una de las críticas que siempre he tenido es que Perú era demasiado previsible, entonces los equipos ya sabían a qué jugaba. Luego Gareca cambió un poco: lo volvió más al contraataque que ese famoso 4-2-3-1 que tenía al inicio. Hay cosas que están para el análisis, pero creo que vamos a ver algunas otras facetas de Reynoso”, concluyó.

El analista deportivo habló de que la 'bicolor' podría cambiar su estilo de juego con el 'Cabezón'. | Video: Movistar Deportes

Y es que el exestratega de Cruz Azul es conocido por su intención pragmática de ver el fútbol. A lo largo de su trayectoria en clubes como Coronel Bolognesi, Universitario de Deportes, Melgar y en México ha implantado un modelo basado en la solidez defensiva hasta llegar, muchas veces, a buscar los contraataques.

Si bien esto no era atractivo para el ojo público, lo compensaba con la efectividad. Sus títulos hablan por sí solos: ganó el Clausura en ‘Bolo’, el título nacional en la ‘U’, al igual que con el ‘Dominó’; además de la Liga MX con la ‘Máquina Cementera’.

Como explicó José, el ‘Flaco’ tuvo que apelar a cambiar la forma de juego de Perú para sostenerse con vida en las últimas Eliminatorias. Pasó contra Colombia en Barraquilla, Ecuador en Quito, por poner algunos ejemplos. Por tal motivo, quedará por ver si Reynoso aplica esa metodología con el combinado patrio y qué matices le agregará.

