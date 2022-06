Rosángela Espinoza faltó a Esto es Guerra para graduarse en la carrera de Marketing

Rosángela Espinoza no asistió a Esto es Guerra para estar presente en su ceremonia de graduación. (Foto: Instagram/@rosangelaeslo)

Este último miércoles 15 de junio, Rosángela Espinoza no asistió a los sets de América Televisión para cumplir su jornada diaria como competidora de Esto es Guerra. En lugar de ello, compartió con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram las imágenes de su ceremonia de graduación de fin de carrera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer peruana publicó diversas fotografías en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde estudió la carrera de Marketing . Allí se dejó ver con una sonrisa de oreja a oreja y usando una toga roja, poco antes de entrar al evento.

“Un día que jamás olvidaré. Ya empieza la ceremonia. Emoción total”, escribió la popular ‘Chica selfie’ en un primer post que obtuvo cerca de 100 mil reacciones y comentarios de personajes del medio televisivo como María Pia Copello, Johanna San Miguel, Jessica Tapia, entre otros.

Más adelante, y a través de las historias de Instagram, la modelo compartió extractos de su ceremonia de graduación. Ella estuvo acompañada de sus amigos más cercanos de la universidad y se mostró más que emocionada cuando tuvo que desfilar con su birrete frente a sus familiares.

Al cabo de unas horas, realizó otra publicación en su plataforma para presumir su medalla de graduada. “Finalmente me gradúe de la carrera de Marketing. Agradecida infinitamente”, detalló, generando una gran cantidad de comentarios de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Como es bien sabido, Rosángela Espinoza estudió la carrera de Marketing al mismo tiempo que se desempeñaba como competidora de Esto es Guerra. A mediados de 2021, culminó con sus estudios; sin embargo, recién se puede disfrutar de su ceremonia de graduación tras el descenso de los casos de coronavirus.

“No sabes todo lo que he pasado, un poco más y he rogado a los profesores para que me dejen entrar a clase, he tenido que hacer otras prácticas para rendir mi examen. No ha sido fácil”, expresó al borde de las lágrimas”, manifestó meses atrás.

¿ROSÁNGELA ESPINOZA POSTULARÁ AL CONGRESO?

En septiembre de 2021, luego que Rosángela Espinoza fuera confundida con la congresista Rosángela Barbarán, la modelo e influencer tomó con humor la equivocación; sin embargo, sorprendió a muchos al confesar que estuvo a punto de postular al Congreso de la República.

“Me llamaron para postular al Congreso y les dije que no porque quería terminar mi carrera”, expresó la integrante de Esto es guerra a través de sus historias de Instagram.

Tras ello, la ‘Chica selfie’ aseguró que le gustaría postular más adelante, ya que se siente más preparada ahora que ha culminado sus estudios universitarios. “Ahora que ya terminé sí me encantaría. La Roucha congresista. A un futuro, solo una”, se lee en la publicación.

