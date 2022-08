Esto es Guerra: Jossmery Toledo y Gabriela Herrera son eliminadas por sus propios compañeros

Jossmery Toledo y Gabriela Herrera se despidieron de Esto es Guerra. (Foto: Captura)

Este lunes 01 de agosto, Esto es Guerra comenzó su edición anunciando nuevos cambios en el programa. Para sorpresa de muchos, el Tribunal hizo que los guerreros y combatientes decidieran por uno de sus integrantes para que abandone el reality definitivamente.

La producción puso sillas en medio del set y le entregó un papel con un plumón a cada uno para que escriban el nombre de la persona que quieren eliminar. En un principio, todos se mostraron en desacuerdo pero no tuvieron otra opción que votar por la persona que consideren “más débil” o que no deba llegar a la final.

El quipo de ‘Combate’ inició con la votación y Jossmery Toledo fue de las primeras en recibir varios puntos en contra. En los números le siguió Rafael Cardozo y Fabio Agostini, quienes también fueron nombrados por sus compañeros.

Cabe mencionar que, todos tuvieron que dar sus razones para votar. El último en mostrar su hoja fue Said Palao. “Estoy seguro de mi voto porque es un tema netamente de competencia, he agarrado a la que mejor nivel tiene. No quiero hondar mucho en el tema y quiero que esto acabe”, dijo el chico reality segundos antes de señalar que eligió a Jossmery Toledo.

La chica reality recibió el abrazo del resto de los participantes así como del conductor Renzo Schuller. “A todos nos está cayendo como un baldazo de agua fría. Jossmery lamentablemente es la primera eliminada”, dijo el presentador televisivo.

Jossmery Toledo fue eliminada de Esto es Guerra. (VIDEO: América TV)

PUEDES LEER: Esto es Guerra: los ‘guerreros’ vencieron a los ‘combatientes’ y se llevaron la gran semifinal del reality

Por el lado de los guerreros, Gabriela Herrera fue la elegida para ser la eliminada de su equipo. Según los argumentos que dieron, la joven bailarina no está al nivel que necesitan para que gane el circuito final de Esto es Guerra, por lo que le otorgaron cinco votos en contra.

Si bien, Patricio Parodi y Michelle Soifer recibieron un punto cada uno, la mayoría de competidores no tuvo otra opción que escoger a la chica reality. El último en enseñar su papel escrito con un nombre fue Hugo García, quien se mostró indignado por lo que estaba sucediendo.

Con tristeza, los guerreros despidieron a su compañera en medio de abrazos y palabras de aliento. La conductora Johanna San Miguel no se quedó callada y expresó su molestia ante las cámaras. “Los guerreros estamos bien como estamos, nos sentimos cómodos, contentos, estamos unidos y estamos seguros que estos cambios han sido por quejas de otras personas, pues han ido con el productor a llorar para que haya cambios”.

Gabriela Herrera es eliminada de Esto es Guerra. (VIDEO: América TV)

GRAN SEMIFINAL TUVO EMOTIVOS MOMENTOS

Más de un emotivo momento se vivió en la semifinal de EEG, especialmente cuando Hugo García y Melissa Loza se desvanecieron ante la dificultad de las competencias, pues causaron la preocupación de sus compañeros, quienes corrieron a socorrerlos.

Rosángela Espinoza se quebró en vivo antes de ganar el punto para su equipo y, para sorpresa de todos, Alejandra Baigorria renunció al programa que la llevó al estrellado debido a una grave ruptura de tendón.

El equipo liderado por Patricio Parodi volvió a ganarle a los 'combatientes' y se llevó el trofeo de la semifinal de Esto es Guerra.

SEGUIR LEYENDO