Karen Dejo se pronuncia sobre denuncia de su expareja y cree que le quieren quitar a su hija

Karen Dejo se pronuncia tras denuncia de su expareja. (Foto: Composición)

Karen Dejo vuelve a estar en el ojo público luego de que se difundiera una denuncia en su contra interpuesta por el padre de su hija Carlos Abanto Soto. En el documento se le acusa de haber agredido físicamente a la menor que tienen en común.

La denuncia se hizo pública el último viernes 8 de julio en el programa de Magaly Medina. Allí, se leyó parte del escrito que especificaba cuáles habían sido las agresiones de la exintegrante de Esto es Guerra en contra de su hija.

Según el reporte policial, Carlos Abanto señaló que Karen Dejo ”tiró al suelo a su hija, la arrastró botándole el colchón, llevándose todas sus pertenencias, botándola de la casa”. Incluso habrían existido frases hirientes contra su primogénita.

PUEDES LEER: Karen Dejo celebró su cumpleaños a lo grande y con nuevo galán pese a denuncia en su contra

En otro momento, el denunciante aseguró que en más de una oportunidad ha golpeado a su hija. Incluso, la última vez habría sido el 6 de julio. “La jala de los cabellos, le propina cachetadas. El miércoles, la menor fue amenazada por la denunciada con darle una cachetada y una patada en la boca”, agregó.

Frente a estas acusaciones, la modelo decidió romper su silencio sobre el tema. Ante ello, reveló que está sorprendida por la decisión de su expareja, sin embargo solo actuará bajo todas las medidas legales.

Karen Dejo celebró su cumpleaños a lo grande tras denuncia del padre de su hija. (Video: Willax)

“Lo voy a ver por la parte legal, yo no sé por qué me ha hecho esto. Ni siquiera tuvo en cuenta de hablar conmigo antes, él simplemente tomó la decisión y actuó. Me la querrá quitar, no sé”, señaló la exbailarina. Además, recalcó que no agredió a su hija.

Por otro lado, confesó que Abanto Soto hizo que la menor pase por el médico legista. También, comentó que una representante del MIMP se apersonaría a su casa, pero que prefería no hablar más del tema.

“Mañana viene una representante del Ministerio de la Mujer acá a la casa. Por mi parte, no voy a hablar nada hasta que esto se arregle”, comentó en declaraciones para Amor y Fuego.

Finalmente, señaló que como madre puede llamar la atención a su hija, pero es una situación muy diferente el llegar a cometer una agresión contra ella. “Hay una cosa muy distinta que yo soy mamá y pueda llamarle la atención cuando ella hace algo incorrecto, no agredirle. Jamás lo he hecho”, finalizó.

AGRADECIÓ EL CARIÑO POR SU CUMPLEAÑOS

Esta mañana, Karen Dejó usó sus redes sociales para dejar un extenso mensaje a sus seguidores luego de celebrar su cumpleaños, luego de que su expareja pusiera una denuncia en su contra por agresión a su hija.

En su cuenta de Instagram, la exintegrante de los combatientes, reveló que no estaba pasando los mejores momentos, pero que pese a todo prefirió darse un respiro celebrando un año más de vida con las personas que más quiere.

“Gracias a todos por sus mensajitos y por tanto cariño, este año estaba muy emocionada por celebrar mi cumpleaños, hace 10 años no lo festejaba y quería engreírme (me lo merecía). No voy a negar que desde el jueves no me siento muy bien y hasta pensé en cancelar todo, pero me puse a pensar entre lágrimas, es mi día y necesitaba sentir el amor de los míos (familia y amigos). Mi madre me enseñó a ser fuerte y seguir adelante”, escribió.

Karen Dejo se refiere a acusación de Carlos Abanto, su expareja. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO