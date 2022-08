Jota Benz dedica romántico video a Angie Arizaga y le agradece por siempre estar a su lado

Jota Benz y Angie Arizaga iniciaron su relación en Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Tras más de dos años de relación, Jota Benz y Angie Arizaga muestran una relación bastante consolidada. La modelo, quien se encuentra alejada de Esto es Guerra debido a motivos de salud, se ha dedicado a acompañar al cantante en cada paso que da en su carrera. Hace poco lo acompañó a Arequipa donde firmó para ser parte del concierto que dará J Balvin en la Ciudad Blanca, también estuvo presente en Guerreros Colombia, programa donde el artista cantó su reciente tema Hater.

Por su parte, Jota Benz toma con mucha alegría esta compañía, y no ha dudado en expresarlo a través de las redes sociales. “No es a donde vas, sino quien te acompaña” , escribió el integrante de Esto es Guerra. “Gracias Por estar siempre a mi lado, Angie Arizaga” , señaló en otra publicación.

Sin embargo, eso no es todo, pues esta vez sorprendió dedicándole un romántico video donde canta se le ve disfrutando con ella mientras se escucha la canción Me fui de vacaciones, de Bad Bunny. Además agregó el texto: “Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito”.

Esta publicación no tardó en causar la reacción de sus seguidores, quienes quedaron enternecidos con la muestra de amor. “Nos pusimos feeling. ¡Bien ahí! ”, escribió por su parte Renzo Schuller, conductor de Esto es Guerra.

Todo parece indicar que Jota Benz va viento en popa en el amor y en su carrera. Incluso, ya se viene abriendo paso de manera internacional. Su tema hater fue muy bien recibido en “Guerreros Colombia”, que emite la televisora Canal 1 en el país cafetero, que es la franquicia de Esto es Guerra.

“Se me presentó la invitación para estar en Guerreros en Bogotá y no desaproveché la oportunidad. Están pasando cosas increíbles en mi carrera y recibir una llamada internacional me sorprendió muchísimo, así que dije que sí, en una y nos fuimos”, comentó el popular “Jota”.

El cantante peruano, quien está por cumplir 3 años en este rubro musical, ya tenía planes de viajar al país cafetero, planea grabar su próximo videoclip en dicho país en los próximos meses.

Jota Benz en Guerreros Colombia. (Foto: Instagram)

“Esta invitación llegó precisa, pues yo tenía planes de viajar a Medellín para chequear algunos detalles de mi próximo videoclip, así que parece que alguien me escucha y está poniendo todo en mi camino. Estoy muy feliz”, declaró el cantante.

Angie Arizaga acompañó a Jota Benz a Colombia. (Foto: Instagram)

Este viaje lo aprovechó para disfrutar de unas vacaciones junto a Angie Arizaga en tierras colombianas, donde recargó energías para el concierto que ofrecerá en Arequipa el 14 de agosto en el Jardín de la Cerveza, junto a J Balvin, Los Auténticos Decadentes, Los 4 de Cuba entre otros.

“Regresamos a Lima recargados de energía y de ahí volamos para el aniversario de Arequipa. Estoy listo para sorprender a toda la linda gente arequipeña. Vamos a romperla” , agregó.

Jota Benz en Guerreros Colombia. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: