Esto es Guerra: Las eliminaciones más polémicas del reality de competencia

Eliminaciones polémicas de Esto es Guerra. (Foto: Composición)

Esto es Guerra se ha convertido en uno de los programas de competencia más exitosos de los últimos años. Tras destronar a Combate, es el espacio número 1 en su horario basado en reality, por ello diversas situaciones dan mucho de qué hablar.

Pero, en el momento de competir entre equipos, diversas situaciones alteran la tranquilidad y la amistad entre compañeros, tal como son las eliminaciones. Estos son uno de los momentos que muchos no quieren repetir.

Sin embargo, hubo quienes le dijeron adiós al set, pero no de la mejor manera y marcaron un precedente en la competencia. A propósito de la salida de Said Palao, recordaremos algunas de las eliminaciones más polémicas.

KAREN DEJO

Aunque esta no fue una eliminación propiamente dicha, Karen Dejo se fue del programa de una forma abrupta. Todo sucedió durante la competencia de tortazo en setiembre del 2021. En ese momento, Rous había perdido la competencia, por lo que debía recibir el castigo por parte de su compañera. Pero al momento de lanzarle el plato con torta, este salió volando y la ‘Chica Selfie’ se vio beneficiada porque su rostro quedó limpio.

Tras unos segundos, Karen aprovechó la distracción de Rosángela y le lanzó un tortazo que causó gran molestia a la participante. De inmediato, la producción del programa anunció su suspensión.

Karen Dejo eliminada de EEG. (Foto: Captura)

AUSTIN PALAO

El menor de los hermanos Palao fue suspendido del programa tras hacer una queja en vivo. Todo sucedió al inicio del programa en el 2021. Allí el participante estaba pasando una de las pruebas extremas del programa en plena altura. Sin embargo, un mal movimiento lo dejó suspendido en el aire.

Tras bajar a tierra firme, se quejó con la producción porque consideraba una imprudencia las medidas de seguridad. Incluso, mostró que parte de su cuello se lastimó por la fuerza del momento. De inmediato fue suspendido por sus declaraciones y así no volvió al reality.

Austin Palao y su salida de Esto es Guerra. (Foto: Composición)

SAID PALAO

En manos de Rafael Cardozo se encontraba el futuro de Michelle Soifer y Said Palao en Esto es Guerra. Cabe precisar que el novio de Alejandra Baigorria y el brasilero eran parte del mismo equipo, por otro lado Cardozo ha señalado que tiene una gran amistad con Soifer.

Luego de salvar a Michelle Soifer, Alejandra Baigorria incluso ofreció su puesto para tener la permanencia de su pareja en el programa, pues él se ha convertido en uno de los competidores más fuertes del reality. Por su parte, Palao prefirió retirarse en silencio del set de televisión.

Said Palao fue eliminado de Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

ROSÁNGELA ESPINOZA

En octubre del 2021, Rosángela Espinoza fue eliminada por sus propios compañeros. Este hecho molestó a la participante, quien consideraba que era una de las más fuerte de su equipo por lo que consideraba injusta esta decisión.

La molestia de la modelo fue tan grande que incluso se negó a participar de la secuencia la Academia, una ficción de Esto es Guerra. Incluso, reveló que nadie le daba un pago extra por esta sección.

“Ayer querían que me quede para grabar la secuencia que me tocaba. Disculpa, si ya estoy eliminada. Pero, si me pagas por mi trabajo, grabo esa secuencia que falta y me quedo. Para eso no pagan nada extra a nadie, en fin, no me quedé”, sentenció.

Rosángela Espinoza se convirtió en la primera eliminada de EEG. (Foto: Captura de TV)

IGNACIO BALADÁN

En junio de este año, el uruguayo estuvo en la fila de decisiones para eliminar a uno de los competidores del programa. Esta vez, la votación estaba a cargo de sus propios compañeros. Ignacio estaba al frente junto a Paloma Fiuza, pero el voto de Rosángela Espinoza lo dejó fuera de la competencia.

De inmediato, el reportero decidió salir abruptamente del set de televisión. Incluso, en medio de su retiro, alguno de sus compañeros se habría burlado y él respondió diciendo: “Chistoso te crees”. Pese a que su retiro fue muy comentado, un tiempo después regresó al programa.

Ignacio Baladán es eliminado de Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

