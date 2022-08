Jessica Newton saca cara por Alessia Rovegno al ser criticada por no mostrar que hace labores de Miss Perú

Jessica Newton asegura que Alessia Rovegno está enfocada en prepararse para el Miss Universo. (Foto: Captura)

Cada vez que Alessia Rovegno se ve envuelta en una polémica, Jessica Newton no duda en salir en su defensa. Esta vez, la actual reina de belleza fue blanco de críticas en redes sociales, pues múltiples usuarios la acusaron de no estar enfocada en su preparación para concursar en el Miss Universo.

Y es que, la Miss Perú 2022 ha estado compartiendo en las últimas semanas sus viajes con su enamorado Hugo García así como los nuevos proyectos que tiene en su faceta como cantante. Esto ha ocasionado que las personas comiencen a pensar que no le está dando mucha importancia a su corona.

“Simplemente está más comprometida con su novio y su carrera musical que con la banda Perú”, “¿Y el trabajo social? ¿y la preparación para el Miss Universo? ¿y las clases y lo demás, para cuándo? ¿es Miss Perú o Miss Farándula’”, fueron algunos de los comentarios.

Por ello, Jessica Newton no tardó en utilizar las historias de su cuenta de Instagram para sacar cara por Alessia Rovegno. La organizadora del Miss Perú publicó el vídeo donde la modelo se lanza en paracaídas junto al chico reality y arremetió contra la gente que la critica.

“Nunca entenderé porque los peruanos atacan a otros peruanos. ¿Por qué critican en lugar de celebrar?. La gente feliz no ataca”, escribió sobre las imágenes.

Asimismo, en conversación con el programa Amor y Fuego aseguró que la hija de Bárbara Cayo está trabajando arduamente en sus clases y demás preparaciones para el concurso internacional. Además, contó que siempre le aconseja a la joven que le reste importancia a los comentarios negativos.

“Criticar se ha vuelto un deporte nacional y la verdad lo que digan o no las redes... y se lo digo a ella todos los días, eso es algo que le tiene que dar igual. No hay día que no esté con la meta fija en el Miss Universo pero es una niña que honestamente no ha descuidado su vida personal por el concurso, por el contrario sabe qué quiere y lo disfruta. Estoy más que feliz con esta reina”, expresó.

Cabe mencionar que, durante el mismo informe del programa, Rovegno aclaró que sí está realizando labores sociales de la mano con una ONG, pero no lo hace público ya que ha llegado a un acuerdo con los directivos del Miss Perú de mantenerlo todo en privado.

Se defiende de las críticas. Alessia Rovegno aseguró que mantiene en privado su preparación para el Miss Perú, además ayuda a organización que lleva ayuda a vecinos de Pamplona.

Para demostrar que Alessia Rovegno está haciendo obras sociales, el Instagram oficial del Miss Perú no tardó en compartir una serie de fotografías de la sobrina de Stephanie Cayo junto a un gran grupo de personas de escasos recurso económicos compartiendo momentos de alegría y llevándoles alimentos.

“Tenemos una reina con un gran corazón. Gracias Alessia Rovegno por dar ser tan sincera y espontánea, siempre con una gran sonrisa y dispuesta a dar un abrazo”, se lee como descripción.

