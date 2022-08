Ignacio Baladán se pronuncia luego de su pedida de noviazgo a ‘La Segura’: “Es difícil que sepan lo que siento”

Ignacio Baladán pensó mucho antes de compartir el vídeo de su pedida de noviazgo a La Segura. (VIDEO: Instagram)

Ignacio Baladán se encuentra acaparando las portadas de los medios de comunicación por su reciente pedida de noviazgo que le organizó a la influencer colombiana conocida como “La Segura” tras estar saliendo por casi 3 meses.

Y es que, el chico reality creo algunas especulaciones sobre un posible matrimonio entre ambos por haberle entregado un anillo. Todo comenzó cuando el programa En Boca de Todos asegurara que se comprometieron e, incluso, mencionaron un supuesto embarazo.

Por su parte, Magaly Medina no se quedó callada y se burló de Ignacio Baladán, pues considera que el modelo solo quiere ganar seguidores. Recordemos que, el uruguayo publicó el vídeo en sus redes sociales donde se ve la romántica velada que le preparó a Natalia Segura para pedirle ser su enamorada.

“Yo no me creo la historia de amor porque además la misma influencer lo ha dicho (...) Ellos están en una relación a distancia y hay que preguntarnos qué profundidad puede tener esa relación. Ninguna pues. Lo que ha hecho (Ignacio) es para las redes sociales y estuvo preparado todo. Las redes nos venden fantasías, la gente sueña mirando historias de amor. En esta yo creo que los dos quieren conseguir seguidores, él más que ella”, dijo la popular ‘Urraca’ la noche del 02 de de agosto.

Ignacio Baladán y la influencer ‘La Segura’ se convirtieron en novios. (VIDEO: Instagram)

El chico reality utilizó las historias de su cuenta de Instagram para responder a las críticas que recibió su sorpresa así como para agradecer las muestras de cariño que viene recibiendo por parte de sus seguidores. La mañana de este 04 de agosto, se grabó para mandar un mensaje.

“Agradecerles a todos por los lindos mensajes que he recibido, me encanta”, empezó diciendo para luego contar que le fue difícil hacer público lo que le hizo a su pareja. Sin embargo, está contento porque todo salió como se lo esperaba.

“No es fácil transmitir lo que uno siente, subirlo (el vídeo) y que todo el mundo sepa. Tratamos de buscar un momento para hacerlo y creo que fue justo como lo queríamos. Yo quería preparar algo lindo. Me estoy muriendo de risa porque siempre en una situación, todos tienen un punto de vista distinto. Yo diré cómo vi yo toda la organización y Natalia también lo dirá, ella ya me dijo lo que sintió esa tarde”, dijo esta mañana.

Ignacio Baladán pensó mucho antes de compartir el vídeo de su pedida de noviazgo a La Segura. (VIDEO: Instagram)

NATALIA SEGURA DESCARTÓ MATRIMONIO

Durante una llamada telefónica con Magaly TV La Firme, la influencer ‘La Segura’ descartó cualquier plan de matrimonio con Ignacio Baladán. “¿Por qué amiguito dices que nos vamos a casar? O sea, él me pidió noviazgo no más. Digamos que uno de mis sueños más grandes es casarme y yo no estoy diciendo que me voy a casar con Ignacio ahora, porque eso no lo sabemos ni él ni yo”, respondió.

Asimismo, resaltó que están tomando las cosas con calma, por lo que ninguno de los dos está listo aún para casarse. “Yo amaría casarme con el hombre que amo. En este momento Nachito y yo no nos decimos te amo (...) Te hago una pequeña confesión. Nosotros desde un pricipio hicimos clic y lógicamente durante todo este tiempo no eramos novios, pero te lo juro que nosotros empezamos a ser novios desde el primer momento en el que nos conocimos”.

La influencer 'La Segura', novia de Ignacio Baladán, descarta compromiso con el uruguayo | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

